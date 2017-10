A audiência de conciliação proposta pela deputada estadual Regina Becker (Rede) com empreendedores do Pampas Safari terminou sem acordo nesta terça-feira (17), no Foro Central Prédio II, em Porto Alegre. Após a liminar que impedia o sacrífico de cerca de 300 cervos do Pampas Safari, em Gravataí, ter sido cassada no início do mês, a reunião buscava evitar a continuidade do abate de animais no parque. A suspeita é de que eles estejam contaminados por tuberculose bovina.