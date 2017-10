A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul já aplicou neste ano R$ 80 mil em multas a fornecedores que atrasaram a entrega de medicamentos ao município. Conforme Mônica Menegati, diretora do setor de logística da prefeitura, foram realizadas 26 cobranças por atraso a oito empresas.

O fornecedor tem 15 dias para realizar a entrega do medicamento depois que a solicitação for feita. Não cumprindo o prazo, a secretaria notifica a empresa. O valor da multa é calculado levando em conta a quantidade de dias atrasados e o valor da carga.

A empresa pode entrar com pedido de justificativa, alegando falta de princípio ativo para fabricar o medicamento, atraso da transportadora ou algum tipo de problema com os laboratórios. Porém, segundo a diretora, na maioria dos casos o fornecedor acaba sendo penalizado por não comprovar as justificativas.