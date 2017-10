O número de aposentadorias de servidores municipais de Caxias do Sul tem subido significativamente nos últimos cinco anos. Se em 2012 foram concedidas 98 aposentadorias pelo Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul (Ipam), neste ano já foram 353, com previsão de chegar a 400 ao final de 2017. Em todo o ano de 2016, foram 303 aposentadorias.