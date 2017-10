Um acidente no perímetro urbano da Rota do Sol, em Caxias do Sul, causa grande congestionamento nesta manhã de quarta-feira (18).

Congestionamento no sentido Serra-Litoral no trecho urbano da Rota do Sol, em Caxias do Sul, na manhã desta quarta (18) Suelen Mapelli / Agência RBS

A colisão envolveu um carro e um caminhão carregado de madeira, que está tombado no km 75 da RS-453, próximo à Ponte Seca. O acidente ocorreu no sentido Serra-Litoral. Segundo os bombeiros, o motorista do caminhão ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU.