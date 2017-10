A ação que determina a abertura de uma nova licitação para 236 concessões de táxis de Caxias do Sul está no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. O município entrou com o recurso em novembro do ano passado e, por enquanto, não há previsão para o julgamento.

Daniela Xu / Agencia RBS

Em agosto do ano passado, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado aprovaram por unanimidade uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a lei municipal que regra o serviço em Caxias. O processo partiu da Procuradoria Geral do Estado (PGE) em outubro de 2015.

De acordo com o Procurador Geral do Município, Leonardo da Rocha de Souza, até que uma decisão seja tomada, os permissionários poderão continuar trabalhando. Isso porque, ao acatar o recurso, a Suprema Corte concedeu um efeito suspensivo da decisão do TJ.

- Se o STF mantiver o entendimento de inconstitucionalidade, teremos que refazer as concessões. Enquanto isso, a atividade dos taxistas fica considerada como permissão temporária - explica.

A lei municipal, alvo da contestação, foi aprovada em 2014 e se baseia em uma lei sancionada em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff que permitia a transferência de concessões para herdeiros. As 236 placas questionadas haviam sido oficializadas no município a partir de 1981, quando o serviço de táxi foi regularizado em Caxias do Sul.