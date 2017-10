Em Caxias do Sul, 26 alunos de escolas estaduais em greve já encaminharam pedidos de transferência para outras escolas. Todos são do 3º ano. Na área da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), outros três alunos fizeram solicitações em Nova Petrópolis. A prioridade nas transferências é para alunos do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio.