Caminhada da Fé, Mãe por Milagres reúne mais de 200 participantes rumo à Caravaggio 

Caminhada foi organizada pelo pelo Instituto Embrios de Reprodução Humana. Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Um encontro que marcou o último sábado, 23, a Caminhada da Fé – Mãe por Milagres reuniu, apesar do frio de 10 graus às 7h, mais de 200 pessoas em Bento Gonçalves para um percurso de 11 km até o Santuário de Caravaggio. Organizada pelo Instituto Embrios de Reprodução Humana, o evento mobilizou mães que já realizaram o sonho da maternidade, mulheres em tratamento, tentantes e famílias que encontraram no movimento, uma forma de agradecer, orar e renovar suas esperanças. A jornada uniu histórias e emoção sob um mesmo propósito.

A ação foi idealizada pela médica especialista em reprodução humana, Angela D’Avila, fundadora do Instituto Embrios.

— É sobre persistir mesmo com medo e descansar sem desistir. É sobre continuar caminhando mesmo quando dói. A caminhada da fé foi um lembrete de que ninguém precisa atravessar essa jornada sozinho e que fé, ciência, perseverança e amor podem caminhar juntos — enfatizou Ângela, que realizou o percurso, abraçando suas pacientes e motivando a todos com muita energia.



Mães trilharam o caminho com seus bebês, fruto de muitas lutas, no colo ou em carrinhos, mostrando que o impossível, às vezes, só precisava de mais um passo e de fé. O evento representou esse elo: mulheres que já alcançaram sua graça caminhando lado a lado com quem ainda aguarda seu milagre. Na chegada ao Santuário a equipe foi recebida por famílias de bebês Embrios, num encontro emocionante e repleto de grandes histórias.

Quinze anos de ciência e acolhimento

Atuação do Instituto Embrios já possibilitou a formação de mais de 1,5 mil famílias. Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Com sede em Bento Gonçalves e atuação que já possibilitou a formação de mais de 1,5 mil famílias, o Instituto Embrios se consolida como referência no Sul do país. Além do atendimento especializado, o local mantém o Programa Embrios Social, que oferece FIV a custos mais acessíveis para casais com problemas de fertilidade, reforçando o compromisso da instituição com inclusão, informação e democratização do acesso à reprodução assistida. A Caminhada da Fé é mais uma expressão desse propósito — unir, orientar, acolher e transformar vidas.