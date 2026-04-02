Coprel: gestão de energia que impulsiona decisões no setor elétrico

No novo cenário do setor elétrico, não basta acessar o mercado, é preciso saber operar nele. Coprel / Divulgação

Por Gabriel Bathu Paulus

Coordenador Comercial de Energia

Durante muito tempo, os consumidores praticamente não tinham opções para gerir e reduzir seus custos com energia elétrica, diminuir o consumo era, na prática, a principal alternativa para minimizar despesas.

Com a evolução do setor e a consolidação do Mercado Livre de Energia, esse cenário mudou. A energia deixou de ser apenas um custo fixo e passou a exigir gestão ativa, planejamento e tomada de decisão estratégica.

Hoje, as empresas não lidam apenas com a contratação de energia, mas com escolhas cada vez mais complexas: migrar ou não para o mercado livre de energia, ser ou não ser um auto produtor de energia (APE), investir ou não em sistemas fotovoltaicos e/ou outras fontes de geração, definir o melhor momento de compra, avaliar riscos diante de oscilações de preços e mudanças regulatórias.

O ambiente atual é marcado por maior volatilidade, influência de fatores climáticos, avanço de fontes renováveis intermitentes e mudanças nos modelos de formação de preços. Isso torna o setor mais dinâmico, mas também mais exposto a riscos.

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Desafio estratégico

Diante disso, o principal desafio deixa de ser apenas o custo da energia e passa a ser um estratégico, com análises e tomadas de decisões baseada em dados. Decisões mal estruturadas podem gerar impactos financeiros relevantes, enquanto escolhas bem orientadas permitem maior previsibilidade, eficiência e competitividade.

É nesse ponto que a gestão de energia ganha força. Mais do que acompanhar o mercado, trata-se de interpretar informações, construir cenários e agir com base em dados confiáveis. Isso exige conhecimento técnico, acompanhamento constante e capacidade analítica, competências extremamente específicas, que nem sempre fazem parte da expertise interna das empresas.

A inteligência de mercado envolve análise de cenários, acompanhamento constante de variáveis regulatórias e climáticas, leitura de tendências e, acima de tudo, suporte técnico para tomada de decisão. Por isso, contar com uma empresa especializada torna-se um diferencial estratégico. Mais do que intermediar negociações, esse parceiro atua na gestão contínua da energia, apoiando decisões, reduzindo riscos e identificando oportunidades ao longo do tempo.

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Experiência consolidada

Neste cenário se insere o trabalho desenvolvido pela Coprel. Com experiência consolidada no setor elétrico, a cooperativa amplia sua atuação ao oferecer suporte especializado em gestão de energia, auxiliando empresas a navegar com mais segurança em um ambiente cada vez mais complexo.