O maior Natal da história de Novo Hamburgo ilumina a cidade em 2025

A maioria das atividades irá acontecer na Praça do Imigrante, em Novo Hamburgo. Ramon Belmonte/PMNH

O Natal Novo Hamburgo 2025 promete entrar para a história do município com a maior programação já realizada, reunindo arte, emoção, decoração temática e atrações que valorizam a identidade e a tradição local. Em um ano marcado pela celebração da comunidade e pela retomada da energia nas ruas, Novo Hamburgo se prepara para viver o maior Natal já feito, com iniciativas que fortalecem o comércio, impulsionam o turismo e encantam moradores e visitantes.

O grande símbolo desta edição é a maior árvore de Natal do Rio Grande do Sul, com 42 metros de altura, instalada na Praça do Imigrante, coração do Centro e principal ponto de encontro do público. Ao lado dela, um castelo de LED complementa o cenário e cria um dos espaços mais fotografados do período, transformando a praça em um verdadeiro cartão-postal. Ambientes instagramáveis, iluminação especial e detalhes temáticos convidam o público a vivenciar cada momento com encanto.

A maioria da programação do Natal Novo Hamburgo 2025 também se concentra na Praça do Imigrante, que receberá atrações musicais, apresentações culturais, performances de rua e atividades para crianças. Além disso, a magia do Natal irá percorrer toda a cidade: a Casa Móvel do Noel passará por 24 bairros, levando música, interação e momentos de encantamento para famílias de diferentes regiões. Outros espaços públicos também recebem intervenções artísticas e iluminação especial, ampliando o alcance da celebração, como a Casa do Noel que fica localizada no Calçadão Oswaldo Cruz.

Um dos objetivos centrais da edição é fortalecer o comércio local, ampliando o fluxo de pessoas nas ruas e estimulando as compras no varejo hamburguense. Lojistas e empreendedores participam ativamente da iniciativa, oferecendo ações especiais, horários estendidos e ambientações temáticas que fortalecem a conexão entre negócios e comunidade.

A decoração deste ano aposta em elementos que remetem à infância, às memórias afetivas e às histórias que moldam o imaginário natalino. Luzes, cores e símbolos tradicionais se unem a recursos visuais e tecnológicos, oferecendo uma experiência contemporânea e emocionante. Cada espaço foi pensado para gerar encantamento, proporcionar convivência e reforçar o sentimento de pertencimento.

Com sua grandiosidade, diversidade de atrações e integração entre cultura, comércio e comunidade, o Natal Novo Hamburgo 2025 consolida a cidade como referência regional na celebração das festas de fim de ano. A expectativa é de que milhares de pessoas circulem pelos espaços decorados ao longo de dezembro, fortalecendo a economia local e reforçando o orgulho hamburguense.

Apresentação e realização

Ministério da Cultura e CDL apresentam: Natal Novo Hamburgo.