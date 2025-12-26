Jovens recebem do CIEE-RS bolsas de estudo para o ensino superior 

No dia 3 de dezembro, o CIEE-RS presenteou 11 jovens participantes do Programa Partiu Futuro Reconstrução com bolsas de estudo de ensino superior. O evento contou com a presença do Governo do Estado na pessoa do vice-governador, Gabriel Souza. Além da oportunidade de ingresso ao ensino superior, cada estudante recebeu um notebook e uma mochila, reforçando o compromisso com o acesso à educação e à tecnologia.

O programa Partiu Futuro Reconstrução é uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social Social (Sedes). A promoção de bolsas de estudos é uma ação da entidade qualificadora CIEE-RS. O CIEE-RS parabeniza todos os jovens contemplados e reafirma seu propósito: transformar trajetórias por meio da educação e da inclusão produtiva. Que este seja apenas o primeiro capítulo de muitas conquistas que estão por vir.