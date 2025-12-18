Cresol celebra 30 anos com livro e documentário sobre a força do cooperativismo 

Lançamento destaca o protagonismo do cooperativismo. Cresol/Divulgação

A Cresol, instituição financeira cooperativa brasileira com mais de um milhão de cooperados, lançou oficialmente o livro “Tudo Começa Por Você – 30 Anos em 30 Contos” e um documentário especial produzidos para marcar suas três décadas de atuação no país, reforçando seu compromisso com o relacionamento, o desenvolvimento das pessoas e a transformação das comunidades.

As obras reúnem relatos reais e inspiradores que mostram a relevância da Cresol para seus cooperados que, por meio de seus produtos e serviços, conseguiram prosperar, impulsionar seus negócios e realizar os sonhos de suas famílias.

— Nosso propósito sempre foi cuidar das pessoas. Somos uma cooperativa simples, de essência humana, que cresceu com base na confiança, na parceria e nas histórias reais de quem acreditou no cooperativismo como um caminho possível e próspero — destaca Adriano Michelon, vice-presidente da Cresol Confederação e primeiro colaborador do sistema.

Os lançamentos fortalecem a estratégia institucional de valorização da marca no ano de comemoração dos 30 anos da Cresol, celebrado em 2025. Ao registrar sua trajetória, a cooperativa reforça sua identidade, celebra seus marcos e reconhece o papel dos milhares de cooperados que fazem parte dessa história.

Uma obra que revive as raízes e celebra a mobilização que deu origem à Cresol

O livro “Tudo Começa Por Você – 30 Anos em 30 Contos” reúne narrativas inspiradas na trajetória dos agricultores familiares do Sudoeste do Paraná que se mobilizaram para fundar a Cresol em 1995. Cada conto remete ao contexto da época, trazendo personagens fictícios que representam histórias reais de sócios fundadores, diretores, conselheiros e parceiros que vivenciaram os primeiros passos da cooperativa.

A obra resgata momentos marcantes, como a elaboração do estatuto social exigido pelo Banco Central, a estruturação tecnológica inicial, a expansão para Santa Catarina, Rio Grande do Sul e posteriormente outros estados do país, até o alcance de marcos importantes, como a chegada ao primeiro milhão de cooperados.

— O livro reforça quem somos. Essa obra resgata a coragem dos nossos pioneiros e mostra como união e comprometimento foram fundamentais para construirmos uma cooperativa sólida, reconhecida e preparada para o futuro — afirma Michelon.

Documentário dá voz para quem viveu a construção do cooperativismo

O documentário lançado pela Cresol complementa a experiência do livro ao apresentar, em vídeo, relatos marcantes de pessoas que participaram diretamente do movimento cooperativista que deu origem à instituição. As imagens e depoimentos revelam o cenário do Sudoeste do Paraná nos anos 1990, os desafios do período e o impacto da expansão da cooperativa pelo Brasil.

A produção já está disponível no canal oficial da Cresol no YouTube, permitindo que cooperados, parceiros e o público em geral revisitem essa jornada que moldou a instituição ao longo de seus 30 anos. Para Michelon:

— O documentário é um convite para olhar para trás e entender como a cooperação transforma vidas. Essa história não é apenas da Cresol, mas também da comunidade que cresceu junto com a gente — diz.

Acesso gratuito para democratizar o conhecimento

A Cresol reforça seu compromisso com a disseminação de conhecimento ao disponibilizar as obras de forma totalmente gratuita. A versão física do livro será distribuída às cooperativas do Sistema Cresol, parceiros institucionais, imprensa e entidades próximas à cooperativa. Já a versão digital estará disponível gratuitamente no site da Cresol, ampliando o acesso ao público geral.

O documentário, aberto ao público no YouTube, também integra a estratégia de democratização, permitindo que qualquer pessoa conheça a história, os valores e a importância social do cooperativismo promovido pela Cresol.

— Nosso passado nos orgulha e nosso futuro nos desafia. Queremos inspirar novas gerações a acreditarem no cooperativismo como uma ferramenta capaz de transformar vidas, assim como transformou a minha e a de tantos outros que confiaram na Cresol — conclui Adriano.

Sobre a Cresol