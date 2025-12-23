Coprel cresce com responsabilidade, planejamento e visão de futuro 

Jânio Vital Stefanello, presidente da Coprel Coprel/Divulgação

Em meio aos grandes desafios do agronegócio, base econômica da nossa região, a Coprel está encerrando o ano de 2025 com um crescimento recorde no faturamento, considerando todas as unidades de negócio: distribuição, geração e comercialização de energia, soluções e telecom. Ao mesmo tempo em que os números deste ano nos deixam muito felizes, também provocam uma reflexão: como este crescimento se estabelece em meio a um cenário desfavorável para a agricultura, marcado por preços baixos, intempéries climáticas e incertezas que ainda exigem muita prudência?

A resposta está no que sempre guiou a Coprel: planejamento responsável e uma visão clara sobre onde queremos chegar. Olhamos para trás e vemos que construímos uma base sólida de trabalho: infraestrutura robusta, equipes preparadas, investimentos em inovação. E percebemos que isso sustenta o avanço da nossa cooperativa, mesmo quando o ambiente externo impõe limitações.

Nos últimos anos, nossa área de atuação passou por um amplo processo de desenvolvimento. As indústrias cresceram, novas empresas se instalaram e os municípios se fortaleceram economicamente. E praticamente todo o potencial de expansão industrial e urbana da nossa região está localizado dentro da área de permissão da Coprel. Isso nos traz grande responsabilidade, mas também uma oportunidade ímpar. A régua tem que subir, a entrega tem que melhorar. E nós gostamos de desafios.

O aumento da demanda por energia é um dos maiores exemplos desse crescimento. Ampliamos 55% no consumo nos últimos cinco anos e já temos contratados mais 35% da demanda atual para 2026 e 2027. A Coprel está preparada para atender grandes cargas, receber novas indústrias e sustentar o desenvolvimento que os nossos municípios estão projetando para a próxima década. E fazemos isso com investimentos fortes em gente, inovação, processos, sistemas e automação.

Ao mesmo tempo, a agricultura vive uma fase especialmente delicada. Mas mesmo dentro da crise, surgem movimentos importantes. O consumo para irrigação aumentou de forma expressiva, resultado dos períodos de seca, mas também dos incentivos que temos oferecido para estimular o produtor a investir. Um exemplo é o Fundo Mais Energia, em que a Coprel ajuda nos custos de projetos de aumento de carga. Até mesmo as crises criam oportunidades, e nós estamos olhando para elas.

Outro fator determinante para o nosso resultado foi a diversificação responsável das atividades da cooperativa. Avançamos em geração, fortalecemos a comercialização, ampliamos o portfólio de soluções e, principalmente, consolidamos o papel estratégico da Coprel Telecom. A expansão da rede de fibra óptica, especialmente no meio rural, é um compromisso social. A conectividade proporciona a digitalização das propriedades, inclusão produtiva, a sucessão e a permanência dos jovens no interior.

Chegamos ao final de 2025 com resultados expressivos, mas, acima disso, com a convicção de que estamos construindo um futuro ainda melhor para a nossa região. Somos uma cooperativa que cresce com segurança e com propósito. Investimos onde temos expertise. Avançamos apenas onde podemos garantir excelência. Mantemos prudência no curto prazo e coragem no longo prazo. E seguimos comprometidos com aquilo que nos trouxe até aqui: estar presentes, entregar o melhor e honrar cada cooperante que confia seu desenvolvimento à Coprel.