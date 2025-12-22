Associação Comercial de Pelotas lança canais no WhatsApp para aproximar associados

Os dois canais do funcionam como ferramentas de transmissão unidirecional e silenciosa. Associação Comercial de Pelotas / Divulgação

Com mais de 152 anos de atuação e uma história que se confunde com o próprio desenvolvimento econômico de Pelotas, a Associação Comercial de Pelotas (ACP) dá mais um passo na modernização de sua comunicação. A entidade lançou dois canais oficiais no WhatsApp, criados para facilitar o acesso às informações e ampliar o contato com associados, empresários e a comunidade.

Fundada em 7 de setembro de 1873, a ACP é uma das instituições de defesa empresarial mais antigas do país. Desde sua origem, mantém o compromisso de representar o setor produtivo e propor melhorias para toda a Região Sul. Agora, com a chegada dos novos canais, a entidade reforça esse papel histórico adaptado ao ritmo contemporâneo: comunicação rápida, direta e acessível.

Os dois canais do WhatsApp funcionam como ferramentas de transmissão unidirecional e silenciosa. Neles, os administradores podem compartilhar textos, fotos, vídeos, figurinhas e até enquetes, sempre de forma organizada e objetiva. Diferente dos grupos tradicionais, não há troca de mensagens, o que evita ruídos, garante foco e facilita o acompanhamento das atualizações. A partir de agora, associados e interessados podem acompanhar ações, novidades, eventos, oportunidades e conteúdos institucionais com mais agilidade.

A ACP destaca que os novos canais foram criados para ampliar o alcance das ações da entidade e manter um contato direto, seguro e eficiente com todos que desejam fortalecer o comércio e o empreendedorismo na região.

O primeiro grupo, Clube do Associado ACP, é exclusivo para associados. A proposta é oferecer um espaço de comunicação direta sobre benefícios e oportunidades. No canal, os participantes recebem: benefícios, descontos, eventos e avisos importantes.

O formato garante que todas as informações cheguem de forma objetiva e em primeira mão, desde novos convênios até agenda de eventos.“Se você é associado ou associada ACP, este é o seu lugar”, reforça a entidade. O acesso pode ser solicitado pelo WhatsApp institucional: (53) 98402-4033, que envia o link do grupo restrito para a entrada e, na sequência aprova a solicitação.

O segundo grupo, Conecta ACP, é aberto a toda a comunidade em geral. Ele reúne associados e não associados interessados em acompanhar eventos, cursos, feiras, congressos e novidades da instituição. A dinâmica também é silenciosa, focada na transmissão objetiva de informações e avisos relevantes. O acesso ao Conecta ACP está liberado e disponível pelo link.