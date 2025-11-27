CDL Novo Hamburgo realiza ação natalina para fortalecer comércio local

Campanha da CDL NH segue até o dia 2 de janeiro de 2026. Diovana Pare

O Natal Premiado 2025 é a edição deste ano da campanha anual promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo (CDL-NH), iniciativa que incentiva as compras no comércio local durante o período de maior movimento do varejo. A ação reúne lojas participantes e oferece benefícios tanto para consumidores quanto para empresários.

A campanha acontece de 7 de novembro a 2 de janeiro e, durante este período, cada R$ 100 em compras nas lojas aderentes gera um cupom para participar dos sorteios. Compras pagas com cartão ou Pix Sicredi têm um diferencial: o valor é triplicado para fins de emissão de cupons, aumentando as chances de participação dos clientes.

Em 2025, os consumidores concorrem a três motos zero km, que serão sorteadas no início de janeiro. As lojas participantes recebem um kit de divulgação composto por cartaz, plaquinha de balcão, faixas de vitrine e mil cupons, garantindo padronização da campanha e visibilidade para o ponto de venda.

A carreta irá percorrer alguns pontos de Novo Hamburgo. Stephany Foscarin

Além da distribuição de cupons, o Natal Premiado inclui uma série de ações presenciais realizadas em alguns bairros e no centro de Novo Hamburgo, como: visitas do Papai Noel às lojas; carreata com exposição dos prêmios; atividades em praças e vias comerciais; cortejos natalinos.

O objetivo dessas ações é aproximar consumidores do comércio, estimular o fluxo de pessoas nas ruas e fortalecer a relação entre lojistas e comunidade durante o período das Festas. A campanha conta com patrocínio de Sicredi Pioneira e Sun Motors, além do apoio institucional da Unimed Vale do Sinos e do apoio da GoldBag Embalagens. A participação das marcas reforça a proposta da CDL-NH de promover iniciativas colaborativas que contribuam para o desenvolvimento econômico local.