O avanço do Mercado Livre de Energia no Brasil 

Gabriel Bathú Paulus é coordenador comercial de Energia da Coprel Comercializadora Coprel/Divulgação

Gabriel Bathú Paulus – Coordenador Comercial de Energia

O mercado de energia brasileiro vive um momento de transição. O modelo tradicional, em que cada consumidor tinha vínculo quase exclusivo com uma distribuidora regional, está sendo complementado e, em alguns casos, contestado pelo avanço do Mercado Livre de Energia (MLE). A abertura regulatória, a busca por eficiência, sustentabilidade e o empoderamento do consumidor colocam esse fenômeno em evidência. Mas, afinal, quais fatores justificam o crescimento do Mercado Livre de Energia?

No mercado regulado tradicional, o consumidor estava à mercê de tarifas estabelecidas com base em custos regulados e com pouco espaço de negociação individual. No Mercado Livre, o consumidor neste momento, especialmente empresas de média e grande escala, tem o direito de negociar diretamente com geradores ou comercializadoras, escolhendo volumes, prazos, fontes de energia e condições contratuais. Essa bilateralidade entre fornecedor e consumidor representa um real empoderamento: o consumidor passa a ter voz ativa na contratação. Cabe salientar que o principal direcionador para o MLE tem sido o sinal econômico, ou seja, a viabilidade financeira e a economia na fatura de energia elétrica.

Dados apontam que, nos últimos 12 meses, a quantidade de unidades consumidoras no Mercado Livre cresceu 50% e, no ano de 2024, teria proporcionado cerca de R$ 55 bilhões em economia aos consumidores. Em outras palavras, consumidores com maior demanda de energia veem nesse ambiente uma ferramenta para reduzir custos fixos, adequar contratos ao seu perfil de operação e liberar recursos para investir em outras frentes.

O que não se pode deixar de olhar como fator estratégico para o crescimento dessa modalidade é a demanda por energia de fontes renováveis incentivadas ou certificadas. O ambiente livre possibilita ao consumidor escolher fornecedores que atendam critérios ESG (Environmental, Social & Governance) ou que tenham políticas de compra de energia limpa. Isso reforça que não se trata apenas de custo, mas de posicionamento, participando da transição energética, reduzindo a pegada de carbono e, consequentemente, fortalecendo a marca e a competitividade.

As definições regulatórias também contribuiram para colocar esse assunto no centro das atenções. A publicação da Portaria MME nº 50/2022, por exemplo, abriu caminho para que todos os consumidores do Grupo A (conectados em média e alta tensão) pudessem migrar para o ambiente livre. Esse movimento ampliou o número de unidades consumidoras elegíveis, o que criou escala, atratividade e competitividade.

As Medidas Provisórias nº 1.300 e nº 1.304, de 2025, seguem tentando abrir caminho para uma grande mudança. A MP 1.300 tratou da tarifa social e da ampliação de benefícios à baixa renda, mas é na MP 1.304 que se encontra a proposta mais transformadora: a abertura total do Mercado de Energia para consumidores de baixa tensão, incluindo residenciais, a partir de 2026. Essa medida, se não aprovada até 7 de novembro, corre o risco de caducar, retardando a abertura total do MLE no Brasil.