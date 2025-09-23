Abertura do mercado de energia: o consumidor no centro das decisões 

Coprel / Divulgação

Por Bruna Pazdziora — Coordenadora de Marketing

A energia elétrica sempre foi vista como um serviço essencial, mas pouco lembrado. Só notamos sua importância quando falta luz ou recebemos a conta. Porém, esse cenário está mudando. Com a abertura do mercado livre de energia, prevista para o próximo ano, consumidores residenciais e pequenos comércios poderão escolher seus fornecedores de energia. A novidade abre portas para economia e liberdade de escolha, mas também exige cuidado.

Segundo a Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia), cerca de 91% dos brasileiros gostariam de escolher seu fornecedor. Esse dado mostra que não se trata apenas de reduzir a fatura: o consumidor quer compreender o que está contratando, sentir segurança e até fazer parte de algo maior, como a transição energética e a sustentabilidade. Mas sem orientação clara, essas pessoas se deparam com um excesso de informações incertas e contraditórias, especialmente em um contexto em que o acesso à internet é amplo, mas a qualidade das fontes nem sempre é confiável.

Em meio a tantas opções, muitas vezes acompanhadas de promessas de economia imediata, a dúvida é natural: como saber se vale a pena migrar? Como escolher uma empresa confiável? Ou o que analisar antes de assinar um contrato?

É nesse ponto que entra o valor da marca por trás da oferta. No setor de energia, confiança e relacionamento são ativos tão importantes quanto a tarifa. O primeiro cuidado deve ser com a transparência da empresa ou comercializadora: verificar se ela é autorizada pela ANEEL, se apresenta clareza sobre tarifas, reajustes e prazos, e se possui canais de atendimento acessíveis. Outro ponto essencial é entender o próprio perfil de consumo: o mercado livre traz oportunidades reais de economia, mas a modalidade escolhida precisa estar alinhada à rotina de cada cliente.

Nesse novo cenário, comercializadoras como a Coprel têm se posicionado para além da conta de luz: educando sobre legislação, explicando oportunidades e traduzindo a complexidade técnica. Isso significa construir relacionamento, investir em contratos simples, linguagem acessível e canais humanizados, aproximando o setor da vida real das pessoas.

No fim das contas, a abertura do mercado livre representa uma grande oportunidade, mas também um teste de maturidade para todos os envolvidos. O consumidor informado e bem orientado terá mais autonomia, enquanto as empresas que investirem em transparência e propósito conquistarão não apenas clientes, mas defensores de marca.