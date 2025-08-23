Planejamento no Mercado Livre de Energia com a Coprel: a chave para a economia rural  

Desde janeiro de 2024, consumidores rurais conectados em média ou alta tensão podem aderir ao mercado livre, sem restrição de um valor mínimo. Coprel/Divulgação

Por Sara Wirti - Coordenadora de Gestão de Energia

No agronegócio brasileiro, onde a eficiência operacional é essencial para a competitividade, o Mercado Livre de Energia tem se consolidado como uma ferramenta importante para produtores que buscam reduzir custos e aumentar a previsibilidade financeira. Com a possibilidade de economizar até 30% nos custos com energia, esse mercado permite negociar contratos diretamente com geradoras ou comercializadoras. Para aproveitar ao máximo esses benefícios e evitar instabilidades, como preços voláteis ou penalidades contratuais, é necessário um planejamento bem estruturado e a contratação no momento certo, contando com o apoio de consultorias especializadas.

A Coprel, com quase seis décadas de experiência no setor elétrico, tem dado suporte no planejamento estratégico na migração para o Mercado Livre e auxiliado inúmeros produtores e indústrias ligadas ao agro a transformar a gestão energética com redução de custos e eficiência.

A importância do planejamento

O Mercado Livre de Energia permite que produtores rurais escolham seus fornecedores de energia, negociando preços, prazos e condições contratuais, ao contrário do mercado cativo, onde estão sujeitos às tarifas da distribuidora local. Desde janeiro de 2024, consumidores rurais conectados em média ou alta tensão podem aderir ao mercado livre, sem restrição de um valor mínimo para a demanda contratada. Para determinar a viabilidade econômica dessa migração é imprescindível a avaliação cuidadosa da modalidade de contratação e dos benefícios concedidos a cada unidade consumidora.

Um exemplo de benefício é o desconto no horário reservado para a irrigação, o qual pode indicar a vantagem de permanência no Ambiente Regulado em muitos casos. Além disso, sem um planejamento adequado, corre-se o risco de enfrentar pagamentos adicionais por consumo fora dos limites do contratado. Com a expertise de consultorias como a Coprel Comercializadora, é possível mitigar esses riscos e garantir economias consistentes.

Proteção contra a volatilidade do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças)

No Mercado Livre, consumidores sem contratos ou com contratos mal dimensionados ficam expostos ao PLD, que é o preço de referência da energia elétrica no mercado de curto prazo. Ele é calculado diariamente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e que pode disparar em períodos de crise energética.

Em outubro de 2024, por exemplo, o PLD no submercado Sul atingiu um pico de R$ 0,48 /kWh devido à fatores climáticos do país, enquanto contratos de longo prazo firmados com um ano ou mais de antecedência garantiam preços de R$ 0,12/kWh. Esses contratos podem garantir ainda um benefício extra de desconto na tarifa de uso da rede da distribuidora local: o desconto na TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), o qual pode variar entre 50% a 100%. Quanto maior o desconto na TUSD, maior o acréscimo no preço de energia.

Previsibilidade financeira com contratos de longo prazo

O mercado de energia segue ciclos sazonais, de acordo com as estações chuvosas em algumas regiões do país, e picos durante secas ou alta demanda. Um grande influenciador nos preços atualmente é o período úmido, ou chuvoso, da região Sudeste e Centro-Oeste do país, onde se encontra 70% da nossa capacidade de armazenamento de água em reservatórios para geração hidroelétrica.

Consultorias como a Coprel monitoram essas janelas de oportunidades, recomendando contratações quando os preços estão favoráveis. Em momentos de preços mais baixos, recomenda-se firmar contratos de longo prazo para garantir economia e previsibilidade. Contratos de longo prazo (tipicamente 3 a 6 anos) oferecem preços fixos, protegendo o consumidor contra oscilações no mercado.

Acesso à energia renovável

Um planejamento estratégico permite ao produtor rural optar por fontes renováveis, como solar, eólica ou pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), com preços competitivos e certificados de sustentabilidade, como o I-REC, por exemplo. A Coprel tem orientado produtores interessados em negociar com geradoras de energia limpa, reduzindo custos em até 30% em relação ao mercado cativo e agregando valor à produção para mercados internacionais.

Em abril de 2025, cerca de 70% da geração de energia por fontes renováveis alternativas do país foi negociada no mercado livre de energia, segundo dados da Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia).

Uma alternativa econômica para o agro

O cenário econômico atual, com redução de crédito, aumento de juros e instabilidades climáticas que têm afetado especialmente o Rio Grande do Sul implica no aumento de despesas em todo o setor primário. Portanto, a busca por alternativas seguras que geram economia nos custos de produção é fundamental, e o mercado livre de energia se coloca como uma possibilidade promissora e confiável.