Mercado de créditos de carbono avança no Brasil com destaque para a COP-30 e atuação da Coprel

Comunicação COPREL / Divulgação

Por: Eliseu Lima — Coordenador de gestão de geração de energia e balcão de energia.

Abertura do mercado de créditos de carbono: o que esperar?

O Brasil é um dos países mais visados quando o assunto é Meio Ambiente, e neste ano ganha um destaque especial por ser escolhido para sediar a 30ª Conferência Mundial do Clima, a COP 30, em Belém, capital do estado do Pará. No evento, que acontece entre os dias 04 e 21 de novembro, representantes de 198 países vão discutir os temas mais importantes que abrangem a questão climática, e o mercado de créditos de carbono certamente será um dos destaques desta edição.

O que são créditos de carbono?

Os créditos de carbono são certificados que representam uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) ou gases equivalentes que deixaram de ser emitidos na atmosfera por meio de práticas e/ou projetos sustentáveis. Já o mercado de carbono representa a lógica de compensação entre instituições que produzem créditos de carbono e as que emitem gases de efeito estufa e precisam reduzir o impacto ambiental de suas atividades.

É um instrumento econômico criado pelo Protocolo de Kyoto, acordo ambiental formulado durante a 3ª Conferência Mundial do Clima da ONU (COP3), em Kyoto, no Japão, em 1997. O objetivo é a redução das emissões de gases de efeito estufa através da precificação do carbono. Com este sistema, empresas têm a oportunidade de comprar e vender créditos de carbono, que autorizam a emissão de uma quantidade determinada de gases.

No Brasil, o mercado de crédito de carbono foi inaugurado em dezembro do ano passado com a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), a partir da Lei Federal 15.042/2024. No entanto, a plena implementação do SBCE será desenvolvida em cinco fases, com previsão de total funcionamento até 2030. Até novembro, mês em que acontecerá a COP 30, as autoridades brasileiras precisam buscar meios de regulamentar e incentivar esse mercado. O anúncio mais recente a respeito do tema foi realizado na última quarta-feira (23/07), em que o governo federal comunicou o adiamento da criação de uma agência reguladora para este mercado. A previsão é de que, em agosto, seja instalada uma secretaria extraordinária sobre o tema, junto ao Ministério da Fazenda.

Como a Coprel atua neste mercado?

Atualmente, a cooperativa disponibiliza a certificação I-REC (International Renewable Energy Certificate), um sistema global que certifica a origem da energia renovável utilizada por empresas, comprovando que a eletricidade consumida provém de fontes sustentáveis. Os I-RECs são importantes ferramentas para a transição para uma economia de baixo carbono, mas são utilizados em contexto distinto dos créditos de carbono, pois se referem ao consumo de eletricidade.

A Coprel atua tanto no registro de usinas que geram energia renovável, como na comercialização — compra e venda — de energia gerada exclusivamente por fontes limpas. Além disso, está habilitada para “aposentar” os créditos para a razão social de cada consumidor, garantindo rastreabilidade e conformidade no processo. E, para os geradores, atua enquanto assessora no processo de habilitação como produtor de I-REC. Além de trabalhar com a rastreabilidade da energia, todos os empreendimentos de geração próprios e em parceria com outras cooperativas e investidores são de fontes renováveis (PCHs e CGHs) e cumprem rigorosamente as legislações ambientais.

Em sintonia com as discussões globais sobre sustentabilidade, especialmente com a aproximação da COP 30, já está em andamento um projeto que busca uma visão integrada das operações, com foco no potencial de geração de créditos de carbono. Estão sendo avaliadas a pegada de CO₂ das atividades e as possibilidades de comercializar excedentes, fortalecendo o posicionamento estratégico frente às oportunidades do mercado.