Franqueado gaúcho da Prudential é homenageado na Times Square, em Nova York.

Do Rio Grande do Sul para o mundo: franqueado da Prudential é destaque em ação internacional na Times Square, em Nova York. Juliana Pasquali / Divulgação

O empresário porto-alegrense Ricardo Antonio Sefton Aquino, Master Franqueado da Prudential do Brasil, teve sua imagem exibida nos painéis luminosos da Times Square, em Nova York, em uma ação de reconhecimento internacional promovida pela seguradora. O feito simboliza o destaque global do franqueado gaúcho dentro da operação da companhia.

A homenagem ocorreu em um dos pontos mais emblemáticos da Times Square, onde a Prudential mantém, há mais de 25 anos, um espaço publicitário exclusivo. No telão, foram exibidos a bandeira do Brasil, a imagem de Ricardo e o nome de sua empresa: Legado Sefton Aquino, em celebração a um ciclo de conquistas. O reconhecimento marca o encerramento de um ano que foi o mais expressivo da história da corretora, com recordes de desempenho e crescimento desde sua fundação. Estar presente neste painel é considerado um dos mais altos reconhecimentos dentro da estrutura global da seguradora.

Com uma carreira consolidada, Ricardo atua há 11 anos no sistema de franquias da Prudential. Ao longo da trajetória, foi reconhecido dez vezes na PTC (President’s Trophy Convention), principal convenção da operação brasileira da companhia, voltada aos profissionais com desempenho de excelência no país.

Mais recentemente, conquistou sua segunda qualificação na PIIC (Prudential International Insurance Convention), a premiação mais disputada da rede internacional, da qual participam diversas unidades ao redor do mundo. A qualificação veio acompanhada da homenagem pública na Times Square, como forma de celebrar seu destaque internacional.

Fundada há 150 anos, a Prudential é uma multinacional norte-americana presente em mais de 50 países e figura entre as maiores empresas do mundo, segundo a revista Fortune. É também reconhecida por sua conduta corporativa, tendo sido eleita 11 vezes como uma das empresas mais éticas do mundo (The World's Most Ethical Companies, 2015–2025).