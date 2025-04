Apedido: No RS do South Summit, trabalhadores da TI lutam por 40h

O Rio Grande do Sul sedia, pela 4ª vez, o South Summit, evento internacional de tecnologia, inovação e negócios. É um evento realizado com muita verba pública do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre (RS), rendendo lucro para as empresas, desde startups a gigantes da tecnologia. Mas por trás de tudo está o trabalho de milhares de pessoas trabalhadoras da TI - as mesmas que, no RS, ainda enfrentam uma exaustiva jornada de trabalho de 44h semanais no setor privado.