Ações de educação ambiental na Randoncorp: conscientização para todos

Colaboradores participam da dinâmica do Balão Seletivo, uma ação prática e educativa que incentiva a separação correta de resíduos. Frasle Mobility / Divulgação

A Randoncorp, multinacional brasileira referência em soluções para o transporte e mobilidade, reforça seu compromisso com a sustentabilidade por meio do Programa Rota Verde. A iniciativa, criada em 2021 para consolidar os objetivos ambientais da empresa, abrange práticas de descarbonização, reutilização de efluentes e redução de resíduos, além de engajar colaboradores e a comunidade em ações de conscientização.

Segundo Ramiro Cardoso, coordenador de SSMA da Frasle Mobility, empresa da vertical de Controle de Movimentos da Randoncorp, a iniciativa reflete a ambição ESG da companhia, conectando práticas industriais às metas de preservação ambiental e conscientização.

O Rota Verde foca em grandes projetos de impacto socioambiental cujo sucesso e engajamento das pessoas depende de uma boa base de educação ambiental. Por isso, uma das frentes de destaque é a SEMEAR – Semana do Meio Ambiente Randoncorp, uma campanha anual que intensifica a conscientização ambiental entre colaboradores e comunidade. Em 2023, o destaque foi o Balão Seletivo, uma dinâmica realizada nas fábricas da Frasle Mobility, em Caxias do Sul, que associava as cores dos balões aos tipos de resíduos e às cores dos coletores onde são descartados.

“Reunimos grupos nas fábricas e trabalhamos com exemplos reais de resíduos que devem ser descartados em cada tipo de coletor. Foi uma ação muito bem recebida pelo nosso público”, comenta Cardoso.

Na Frasle Mobility, uma das práticas de sustentabilidade que se destacam é o processo de reutilização de efluentes e compostagem. Durante as visitas às instalações, colaboradores e familiares têm a oportunidade de conhecer a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), onde ocorre a reutilização dos efluentes tratados, e a área de compostagem, que transforma resíduos orgânicos em adubo utilizado nos jardins da unidade.

“Mostramos como tratamos e reutilizamos 60% dos nossos efluentes e apresentamos nosso projeto que vai permitir o reuso de 100% ainda em 2025, além de processos como a compostagem, que transforma resíduos em adubo para nossos jardins”, ressalta o coordenador.

O impacto do Rota Verde vai além do ambiente de trabalho, alcançando também a comunidade. Um exemplo foi o Projeto Florestar, desenvolvido pelo Instituto Elisabetha Randon (IER) em parceria com o Centro Tecnológico Randon (CTR). A iniciativa teve o objetivo de estimular a preservação ambiental por meio de vivências práticas.

No projeto, jovens participaram de todas as etapas da criação de um horto florestal de espécies nativas, desde a coleta de sementes de diversas regiões do estado - privilegiando a diversidade genética e evitando a criação de florestas mais suscetíveis a pragas - até o desenvolvimento e cuidados com as mudas, que foram plantadas em locais definitivos para recuperação ambiental. Além disso, os participantes receberam orientações de biólogos, educadores e assistentes sociais sobre técnicas de manejo, cuidados com as mudas e o uso da compostagem para enriquecer o solo.

Resultados concretos e metas ambiciosas

Alinhado à Ambição ESG da Randoncorp, o Rota Verde é uma das iniciativas que contribuem para os compromissos públicos da companhia, como a redução de emissões de gases de efeito estufa, o aumento da reutilização de efluentes e a ampliação da logística reversa. Por meio de ações práticas, o projeto conecta os desafios ambientais às operações do dia a dia e reforça a conscientização entre os colaboradores.

“Desenvolvemos murais em cada área da empresa com os compromissos do Rota Verde. Nossa liderança e nossos colaboradores podem marcar no mural sempre que tiverem avanços nos temas ambientais ”, destaca Cardoso.