Estátua do Capitão Dunga em Ijuí

No dia 20 de dezembro, o projeto cultural Tributo a um Jogador, cumpre sua última etapa de execução, brindando Ijuí com a estátua de um de seus filhos mais ilustres no quesito reconhecimento profissional a nível mundial. O Capitão Dunga receberá destaque especial, no Espaço Capitão Dunga, entre os prédios da Prefeitura da cidade que fica localizada no noroeste do Rio Grande do Sul.