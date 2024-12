Consultorias prestam homenagem às empresas gaúchas vencedoras do Top Ser Humano

O Estado do Rio Grande do Sul é marcado por uma tradição empresarial que vai além dos resultados financeiros. Por isso, é com orgulho que a Kienbaum e Peers Leadership by Kienbaum parabeniza as empresas gaúchas reconhecidas com o prêmio Top Ser Humano. A premiação destaca aqueles que valorizam e promovem o desenvolvimento das pessoas em seus ambientes de trabalho.