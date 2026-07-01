Transportadora brasileira integra sustentabilidade a estratégias de negócio 

Urubatan Helou, Diretor-Presidente (ao centro), recebendo o prêmio com Giuseppe Coimbra, Diretor Administrativo-Financeiro; Sarita Almeida, Gerente Nacional de Recursos Humanos e Caroline de Carvalho, Engenheira Ambiental. Braspress / Divulgação

A sustentabilidade deixou de ser apenas uma tendência corporativa para se tornar um fator estratégico de competitividade. Nos setores de logística e transporte, esse movimento tem impulsionado empresas a investir em inovação, eficiência operacional e responsabilidade socioambiental.

Com quase 50 anos de história, a Braspress tem papel importante na evolução da logística brasileira. Além de desenvolver e aplicar soluções que mitigam os desafios estruturais e logísticos do país para ampliar a eficiência do transporte, a companhia tem a sustentabilidade como peça central de sua estratégia de negócios.

Veja alguns dos principais reconhecimentos conquistados pela empresa e confira como o comprometimento em atender às demandas do presente sem comprometer os recursos e as necessidades das gerações futuras guia o trabalho da Braspress.

Homenagens e certificações

A preocupação da Braspress com a sustentabilidade é evidenciada por reconhecimentos nacionais e internacionais. Recentemente, a empresa recebeu o selo CIT GREEN, concedido pela Câmara Internacional da Indústria de Transportes (CIT) a instituições que são referência em boas práticas de sustentabilidade e gestão socioambiental.

A certificação foi anunciada durante a participação da transportadora na Transpoamazônia 2026, junto com o selo CQCIT (atribuído à organizações com padrões de excelência de classe mundial em seus processos de gestão) e da Medalha da Ordem Interamericana dos Transportes. Trata-se de uma distinção concedida exclusivamente às personalidades que se destacam por suas contribuições ao desenvolvimento do setor.

– Tivemos trabalho e muito esforço na nossa empresa. Não fazemos nada sozinhos, fazemos tudo em grupo. A despeito de toda nossa tecnologia e de tudo aquilo que possam conhecer da nossa estrutura, o ativo mais brilhante que temos são as nossas pessoas – afirma o diretor-presidente da Braspress, Urubatan Helou.

Urubatan Helou durante o painel “A multimodalidade e seus impactos no Polo Industrial de Manaus (AM)” Braspress / Divulgação

ESG na prática

O diretor-presidente da companhia defende que práticas de ESG (sigla que, em português, significa Ambiental, Social e Governança) precisam ser implementadas de forma prática e consistente à estratégia empresarial. Para isso, devem estar associadas não apenas à perenidade dos negócios, mas também à geração de valor para a sociedade.

Desde 2006, a Braspress utiliza caminhões movidos a biodiesel – combustível renovável que reduz significativamente a redução de poluentes. Além disso, opera veículos elétricos, controla frequentemente as emissões de sua frota e investe em outras iniciativas voltadas à responsabilidade ambiental, como a reutilização de águas das chuvas e a reciclagem de lixo e resíduos em suas unidades.

– A principal sustentabilidade de uma companhia é a financeira. É através dela que fazemos a eletrificação dos nossos carros e o reaproveitamento de água da chuva e carcaças de pneus, construímos filiais com emissão de carbono zero e desenvolvemos campanhas sociais de economia de água e energia limpa – explica Helou.

Ampliação da capacidade logística

A Braspress acredita que os modais de transporte no Brasil se complementam e não devem ser vistos como concorrentes. Essa integração é essencial para minimizar problemas relacionados à ausência de infraestrutura e aos gargalos logísticos em regiões como o Amazonas, onde toda a produção depende dos rios e da aviação.

Foi com essa mentalidade que a empresa criou a Braspress Air Cargo (BAC), companhia aérea cargueira que atua no eixo Campinas-Manaus-Campinas há mais de um ano. Durante esse período de operação, a iniciativa reduziu os prazos nas entregas das encomendas na região de 15 dias para 36 horas.

– Estamos com frequência de seis voos semanais e adicionaremos voos noturnos para atender o mercado de Manaus, do Centro-Sul e do Centro-Oeste para o mercado Amazônico, que sofrem com os obstáculos da distância de suas rotas, o que prejudica os prazos – destaca o diretor de operações da Braspress, Luiz Carlos Lopes.