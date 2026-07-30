Saiba como fabricante de móveis gaúcha é destaque no mercado nacional e no exterior

Carraro é conhecida pela credibilidade, inovação e força industrial. Marlon Bottega / 3por3 Vídeos | Grupo Âncora / Divulgação

O setor moveleiro brasileiro passou por um momento importante de crescimento ao longo dos últimos anos. De acordo com o Relatório Brasil Móveis, estudo realizado pela IEMI – Inteligência de Mercado em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), o segmento registrou aumento de 55% no número de indústrias e 25% no volume de empregos entre os anos de 2004 e 2024.

O levantamento mostra, ainda, que a indústria moveleira e de colchões registrou a produção de 439,9 milhões de unidades em 2024 – avanço de 8,6% em relação ao ano anterior – e deve seguir crescendo, mesmo que de forma moderada. Para 2026, a IEMI prevê aumentos de 0,5% na produção e 1,5% no volume de vendas.

Com 65 anos de história completados neste ano, a fabricante de móveis gaúcha Carraro faz parte do grupo Todeschini e desponta como uma das grandes referências do setor. Presente no Brasil e no exterior, a companhia aposta na tradição e na inovação para continuar sendo protagonista no mercado.

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– Muitos negócios se perdem ao longo do tempo porque se apegam a fórmulas antigas de sucesso ou porque perdem sua identidade tentando seguir modismos. A Carraro manteve-se porque soube preservar sua essência de qualidade e confiança, ao mesmo tempo em que teve a coragem de mudar processos, investir em novas tecnologias de fábrica e readequar o design sempre que o perfil do consumidor exigiu – conta o presidente da Carraro, Paulo Farina.

Confira alguns diferenciais que colaboram para o sucesso da marca:

Força industrial

Com duas unidades fabris em Bento Gonçalves, a Carraro ocupa uma área total de 60 mil metros quadrados e conta com uma equipe formada por mais de 300 colaboradores. Enquanto uma unidade é responsável pela produção das linhas de cozinhas e dormitórios, a outra é dedicada ao desenvolvimento de móveis da linha tubular, com as mesas e cadeiras que combinam aço e madeira, marca registrada da Carraro.

Para Farina, fazer parte de um grupo moveleiro de grande porte, como o Todeschini, confere à companhia um diferencial estratégico.

– Isso se traduz em maior poder de investimento em tecnologia industrial, sinergia nas cadeias de suprimentos, otimização logística e, acima de tudo, solidez de governança. Para a Carraro, essa estrutura robusta garante a segurança necessária para ousar em inovação, além de dar aos nossos parceiros comerciais, lojistas, e-commerces e importadores a certeza de que estão negociando com uma empresa com capacidade de entrega e estabilidade a longo prazo – destaca.

Reconhecimento e confiança

Ao longo de suas mais de seis décadas de atuação, a Carraro sempre manteve compromisso com a qualidade do produto. Além disso, nunca abriu mão do respeito pelas pessoas, incluindo colaboradores, parceiros, consumidores e a comunidade.

Decisões como essas colaboraram para ampliar ainda mais o reconhecimento da empresa no mercado. Prova disso é que, recentemente, foi eleita a segunda marca mais lembrada pelo público na categoria “Cozinhas de Madeira” na premiação Top Móbile 2026.

– Ficar na segunda colocação nacional em uma categoria tão competitiva e estratégica é a validação pública de que a nossa estratégia de produto, o nosso design focado no consumidor e o nosso trabalho de marca estão no caminho certo. É uma conquista que divido com cada um dos nossos colaboradores na fábrica, que colocam esse padrão de excelência em cada peça produzida, e com os lojistas que confiam o seu ponto de venda à Carraro – diz o presidente da companhia.

Atenção ao mercado e ampla presença

Para o gerente de marketing e desenvolvimento de produtos da Carraro, Eduardo Nuncio, acompanhar as mudanças de comportamento e de consumo dos clientes é outro fator que colabora para o sucesso da companhia.

– Monitoramos isso integrando dados de comportamento com pesquisa de macrotendências. Olhamos para a redução das metragens dos imóveis urbanos, a ascensão do home office e a necessidade de peças multifuncionais. Depois, cruzamos essas informações com dados de busca do ambiente digital e feedbacks do varejo físico. Isso nos permite antecipar necessidades: se o consumidor hoje quer um móvel que monte mais rápido, que integre tecnologia ou que seja comprado online e chegue rápido, nosso P&D desenha o produto e o marketing constrói a narrativa para atender exatamente a esse desejo – comenta.

Outro aspecto importante é a presença da marca. Além de ser encontrada nos varejos físico e digital, é oferecida em todo o território nacional e no exterior.

– Atender o mercado nacional e exportar para diferentes continentes exige compreender normas técnicas rigorosas e particularidades culturais de consumo. Conseguimos personalizar nosso mix para entregar a competitividade e o giro que o varejo brasileiro precisa, bem como o padrão de acabamento e otimização que o mercado internacional exige – completa Nuncio.

Agenda ativa

Estande da Carraro na Movelsul Brasil 2025. João Messinger / 3por3 Vídeos | Grupo Âncora / Divulgação

Antenada às principais tendências, a Carraro acompanha e participa de alguns dos principais eventos do setor. Em agosto deste ano, por exemplo, estará na Movelsul Brasil 2026 em Bento Gonçalves - RS, uma das principais feiras de móveis da América Latina para lojistas, varejistas e importadores.

– Os visitantes podem esperar um posicionamento forte que celebra nossos 65 anos, materializado em um portfólio que equilibra perfeitamente alta percepção de design com inteligência industrial. É uma participação focada em gerar excelentes oportunidades de negócios e estreitar o relacionamento com os nossos parceiros nacionais e internacionais – afirma Farina.

Visão de futuro

Para ele, a expectativa é de que a empresa siga se desenvolvendo com objetivos pautados em fatores como crescimento sustentável, expansão de mercados e eficiência operacional.