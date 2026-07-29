Guanabara lista dez produtos de destaque entre os favoritos dos clientes

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O Palmier é um dos produtos queridinhos dos clientes do Grupo Guanabara. Supermercado Guanabara / Divulgação

Na correria do dia a dia, nem sempre é fácil reservar um tempo para cuidar do próprio bem-estar. Por isso, quando a rotina fica intensa demais, vale fazer uma pausa e se reconectar com aquilo que traz prazer.

Preparar um café da manhã sem pressa, com produtos de qualidade, ou escolher um prato especial para o almoço de domingo são pequenos momentos que transformam a rotina e tornam o dia mais leve.

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Pensando em oferecer sempre a melhor experiência aos clientes, o Supermercado Guanabara reuniu um mix de dez produtos que são referência em suas categorias. Seja pelo sabor, pela apresentação ou, em alguns casos, pela exclusividade, os itens foram selecionados para se tornar a primeira lembrança de compra de quem passa pelas lojas da rede.

A expressão "Merece" (muitas vezes dita como "Capaz, merece!") é uma forma acolhedora e característica do Sul do Rio Grande do Sul de dizer "de nada". Mais do que uma resposta, ela traduz orgulho, gratidão e a satisfação de fazer algo bem-feito.

Inspirada nesse sentimento, a campanha Produtos Merece é uma forma de o Grupo Guanabara agradecer a confiança dos clientes que escolhem suas lojas em cada jornada de compra.

— Para o Guanabara, os Produtos Merece simbolizam uma forma de retribuir a confiança dos clientes que escolhem nossas lojas a cada nova jornada de compra. Essa linha está disponível em todas as unidades do grupo — afirma o gerente de Marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.

Confira o mix de produtos Merece e veja como combiná-los nas suas compras.

Clássicos da padaria e lanches leves

Quem busca opções para o café da manhã ou um lanche leve encontra no Guanabara produtos que agradam aos mais diversos paladares. Com sabor marcante de queijo, o Biscoito de Polvilho é um dos destaques da padaria.

Biscoito de Polvilho do Supermercado Guanabara. Supermercado Guanabara / Divulgação

Outro clássico é o Palmier, doce de origem francesa feito com massa folhada caramelizada, ideal para acompanhar o café da manhã ou da tarde. Já a Rosca Santa Clara está entre os produtos mais tradicionais da confeitaria do Guanabara.

Luciano Canteiro explica que a receita da Rosca Santa Clara foi introduzida na história da empresa há mais de 60 anos e permanece preservada até hoje.

A Rosca Santa Clara é um dos produtos mais buscados pelos clientes. Supermercado Guanabara / Divulgação

— Nossa receita mantém o sabor e a qualidade que atravessam gerações, tornando a Rosca Santa Clara um dos produtos mais queridos pelos clientes. É um clássico da nossa confeitaria, preparado diariamente com dedicação, carinho e o verdadeiro sabor da tradição — afirma.

Pães e sanduíches

O setor de panificação e confeitaria do Supermercado Guanabara reúne produtos frescos que combinam tradição e qualidade. O Pão Caseiro, por exemplo, é conhecido pela textura macia e pelo sabor que remete às receitas preparadas em família.

Já o Sanduíche Baguete é uma opção prática, com casca crocante e recheios selecionados. Outro destaque é o tradicional Bauru Guanabara, preparado com uma combinação generosa de frios e queijo derretido.

Para a sobremesa ou o café da tarde, o Doce de Leite do Grupo Guanabara é uma opção para quem busca um produto cremoso e de sabor equilibrado.

Pratos salgados e refeições

Para quem procura praticidade no dia a dia, o setor de rotisseria e pratos prontos do Supermercado Guanabara oferece receitas inspiradas na culinária caseira. Entre elas está o tradicional Mocotó, preparado com cozimento lento para realçar o sabor do caldo e garantir uma textura característica.

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Outro destaque é o Bolinho de Batata, que conquista os consumidores pela combinação de interior macio e casquinha dourada, sendo uma opção para petiscar em diferentes momentos do dia.