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Filial de Esteio da Scherer Autopeças completa um ano de operação 

Durante o período, unidade consolidou presença da marca na região metropolitana de Porto Alegre 

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