Filial de Esteio da Scherer Autopeças completa um ano de operação 

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Scherer Autopeças celebra um ano da filial de Esteio. Marianne Grassi / Divulgação

A Scherer Autopeças, uma das principais distribuidoras de autopeças do Sul do Brasil, celebrou o primeiro ano da filial de Esteio. Durante o evento em 25 de julho – que reuniu cerca de 200 colaboradores, clientes e gestores –, a companhia reforçou a importância da operação, que se consolidou na região metropolitana de Porto Alegre ampliando o atendimento a oficinas mecânicas, autocenters, transportadoras, empresas de frotas e lojistas do segmento automotivo.

– Olhando para trás, vejo que o maior resultado não está apenas no crescimento da operação, mas na credibilidade que conquistamos. Conseguimos construir parcerias importantes, ampliar nossa presença na região e fazer com que muitos clientes passassem a enxergar a Scherer como uma parceira de negócios. Esse primeiro ano mostrou que fizemos a escolha certa. E, sinceramente, tenho a sensação de que estamos apenas começando – afirma o gerente da filial de Esteio da Scherer Autopeças, Alan Rodrigo Baumann.

Nesta entrevista, Baumann fala sobre a atuação da Scherer no Sul do Brasil, destaca os diferenciais do ecossistema desenvolvido pela marca e compartilha expectativas para o futuro.

Como você avalia esse primeiro ano da filial de Esteio e quais foram os principais resultados alcançados?

Completar esse primeiro ano é motivo de muito orgulho para mim e para toda a nossa equipe. Quando chegamos à região metropolitana, sabíamos que estávamos entrando em um dos mercados mais competitivos do Rio Grande do Sul. Encontramos clientes com fornecedores consolidados, relacionamentos construídos ao longo de muitos anos e um mercado extremamente exigente. Por isso, nosso maior desafio nunca foi simplesmente vender autopeças, mas conquistar confiança. Ao longo desse ano fomos construindo essa história cliente por cliente, oficina por oficina, visita por visita. Tivemos a oportunidade de mostrar quem é a Scherer, quais são os nossos valores e o quanto estamos comprometidos em entregar um atendimento de excelência.

Por que Esteio foi escolhida para receber uma unidade da Scherer?

Acreditamos muito no potencial da região metropolitana de Porto Alegre, que concentra um dos maiores polos automotivos do Sul do Brasil e tem um mercado extremamente forte, com milhares de oficinas, transportadoras, empresas de frota e lojistas. Esteio tem uma localização estratégica. Estar aqui nos permite atender toda a região com muito mais rapidez, reduzindo distâncias e estando presentes no dia a dia dos nossos clientes. Mas existe um motivo ainda mais importante: queríamos estar próximos das pessoas. A Scherer sempre acreditou que relacionamento faz diferença. Quanto mais perto estamos do cliente, melhor entendemos sua realidade e mais valor conseguimos entregar. Foi exatamente essa filosofia que trouxe a empresa para Esteio.

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Quais são as principais demandas dos clientes da região e como a Scherer busca atendê-las?

Hoje, o mercado exige velocidade. Uma oficina não pode deixar um carro parado esperando uma peça. Uma transportadora não pode ter um caminhão parado, porque isso representa prejuízo. Uma empresa de frota precisa manter seus veículos rodando todos os dias. É justamente para atender essas necessidades que trabalhamos. Investimos constantemente em disponibilidade de estoque, logística, tecnologia, atendimento consultivo e capacitação da nossa equipe. Mas acredito que existe algo ainda mais importante: ouvir o cliente. Estamos diariamente dentro das oficinas, entendendo as dificuldades e buscando soluções junto com eles. Essa proximidade nos permite evoluir continuamente e oferecer exatamente aquilo que o mercado precisa.

Lideranças da Scherer Autopeças durante encontro que reforça a estratégia de expansão e fortalecimento da empresa. Marianne Grassi / Divulgação

Como a atuação da filial impactou o atendimento a oficinas mecânicas, transportadoras, empresas de frotas e lojistas da região metropolitana de Porto Alegre?

O impacto foi muito positivo. A proximidade mudou completamente a forma como conseguimos atender nossos clientes. Agora, estamos muito mais presentes, conseguimos visitar as empresas com frequência, entender seus processos, acompanhar suas necessidades e responder com muito mais rapidez. Isso gera confiança. O cliente percebe que existe uma equipe preparada para ajudá-lo, não apenas quando ele precisa comprar uma peça, mas também quando precisa de orientação técnica, de uma solução logística ou simplesmente de alguém que esteja disposto a resolver um problema.

A Scherer Autopeças tem mais de 60 anos de história. Como essa trajetória contribuiu para consolidar a empresa como uma das principais distribuidoras de autopeças do Sul do Brasil?

Mais de 60 anos de história não acontecem por acaso. Essa trajetória foi construída com muito trabalho, respeito aos clientes e capacidade de evoluir junto com o mercado. Ao longo dos anos, a Scherer investiu continuamente em pessoas, tecnologia, logística, estrutura e inovação, mas nunca perdeu aquilo que considero seu maior patrimônio: a confiança. Esse compromisso nos permitiu expandir nossa atuação para os três estados do Sul. Hoje, contamos com 31 filiais.

Quando uma empresa consegue atravessar gerações mantendo a credibilidade e o respeito do mercado, isso mostra que ela construiu algo sólido. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de contribuir para que ela continue crescendo.

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Além da distribuição de autopeças, a Scherer oferece outros serviços e soluções para o setor. Quais são os principais diferenciais da empresa?

Atualmente, vender peças é apenas uma parte do trabalho. O nosso objetivo é ajudar o cliente a ser mais competitivo. Por isso, investimos em suporte técnico, treinamento, tecnologia, ferramentas de consulta, logística eficiente, marca própria, atendimento especializado e no maior portfólio de produtos do mercado.

Queremos que o cliente encontre na Scherer muito mais do que um fornecedor. Visamos ser uma empresa que contribui para o crescimento do negócio dele. Afinal, quando o cliente cresce, nós crescemos junto.

A companhia também investe em capacitação profissional por meio do Centro de Treinamento Scherer e em soluções que fortalecem toda a cadeia automotiva. Por que isso é tão importante?

Porque conhecimento transforma o futuro. Os veículos evoluem em uma velocidade impressionante, e quem trabalha no setor precisa acompanhar essa evolução. O Centro de Treinamento Scherer existe justamente para isso: compartilhar conhecimento, preparar profissionais e fortalecer toda a cadeia automotiva. Acredito muito que quando uma oficina cresce tecnicamente, todos ganham, desde o mecânico e o empresário até o cliente final e todo o setor. Investir em pessoas sempre foi um dos grandes diferenciais da Scherer e continuará sendo.

Quais são as expectativas para o futuro da filial de Esteio e os planos de crescimento da Scherer nos próximos anos?

Sou muito otimista em relação ao futuro. Esse primeiro ano mostrou que a região metropolitana recebeu muito bem a Scherer e reforçou uma convicção que já tínhamos desde o início: fizemos a escolha certa ao investir em Esteio. Mas o que mais me entusiasma é saber que ainda estamos apenas no começo dessa história.

A Scherer segue investindo fortemente em tecnologia, logística, desenvolvimento de pessoas e em expansão. Até o próximo ano, iremos inaugurar mais seis novas filiais e um dos projetos que mais nos orgulha, que é o novo Centro de Distribuição em Esteio. Será uma estrutura moderna, preparada para suportar o crescimento da empresa e oferecer ainda mais agilidade aos nossos clientes, reunindo um dos maiores estoques do segmento no Rio Grande do Sul.