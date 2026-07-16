Dia da noiva: conheça os preços e pacotes de centro de estética de Canoas 

Espaço Maison de Lionne é referência nos serviços Dia da Noiva e Dia da Debutante na Região Metropolitana de Porto Alegre. Maison de Lionne / Divulgação

O número de casamentos realizados no Rio Grande do Sul cresceu. Segundo dados da Pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os registros civis no Estado tiveram aumento de 0,9% em 2024 na comparação com 2023.

Esse movimento também impulsiona a procura por serviços voltados à preparação para a cerimônia, especialmente experiências que unem beleza, bem-estar e exclusividade. É o caso da Maison de Lionne, de Canoas, espaço que se tornou referência em Dia da Noiva na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A proprietária e empresária Ana Paula Kauer conta que a ideia do negócio surgiu justamente durante os preparativos para o próprio casamento.

— Quando me casei, em 2015, senti falta de um espaço que acolhesse a mim e às minhas madrinhas de forma privativa. Assim surgiu a ideia de um ambiente com suítes exclusivas para o atendimento de noivas, debutantes e suas convidadas.

A proposta, no entanto, foi além dos dias especiais. Desde o início, a empresária idealizou um local que reunisse diferentes serviços voltados ao autocuidado e consolidasse a Maison de Lionne como um centro de estética e bem-estar.

— Antes mesmo da inauguração eu já pensava em fazer algo diferente. Fazer mais do mesmo não é comigo. Hoje somos referência em Dia da Noiva e Dia da Debutante, com duas suítes e dois estúdios privativos — celebra Ana Paula.

Localizada na Avenida Açucena, 1005, em Canoas, a Maison de Lionne ocupa um prédio de três andares projetado para oferecer uma experiência completa de autocuidado. O espaço reúne mais de 100 serviços voltados à beleza, estética, bem-estar e eventos especiais.

Para atender toda essa estrutura, a Maison de Lionne conta com 40 profissionais especializados em diversas áreas, incluindo cabelos, maquiagem, unhas, estética facial e corporal, massagens, terapias capilares, sobrancelhas, cílios, harmonização facial e preparação de noivas e debutantes.

Espaços exclusivos para noivas e debutantes

Os ambientes privativos da Maison de Lionne foram pensados para transformar a preparação para grandes celebrações em uma experiência de conforto, tranquilidade e bem-estar. A estrutura conta com duas suítes e dois estúdios exclusivos, destinados a diferentes tipos de atendimento. Para o Dia da Noiva e o Dia da Debutante, estão disponíveis quatro ambientes: o Estúdio Riviera, o Estúdio Versalhes a Suíte Contemporânea e a Suíte Provençal.

Dia da Noiva

As noivas podem escolher entre quatro pacotes, que incluem maquiagem e penteado com teste prévio, embelezamento de mãos e pés e massagem relaxante. O diferencial está no espaço onde a experiência acontece.

O Estúdio Riviera, com capacidade para até quatro pessoas, foi pensado para quem busca um ambiente mais intimista. Com excelente iluminação natural, varanda integrada, banheiro privativo e atendimento exclusivo, oferece uma atmosfera aconchegante para noivas e debutantes viverem esse momento de forma leve e especial.

O Estúdio Versalhes acomoda até oito pessoas e reúne atendimento exclusivo, banheiro privativo, varanda integrada, mobiliário inspirado no estilo Luís XV e um ambiente acolhedor para viver esse momento com tranquilidade.

A Suíte Contemporânea, com capacidade para até 12 pessoas, oferece cama queen, banheiro privativo, penteadeira, varanda integrada e um ambiente elegante e funcional, ideal para compartilhar os momentos que antecedem a celebração ao lado de familiares e amigas.

Já a Suíte Provençal, a mais ampla da Maison, acomoda até 16 pessoas e proporciona uma experiência exclusiva com cama queen, banheira de imersão, banheiro privativo, penteadeira e uma varanda reservada exclusivamente para a cliente e suas convidadas, garantindo ainda mais privacidade e conforto.

Dia da Debutante

As debutantes também podem viver essa experiência por meio dos pacotes disponíveis nas versões Versalhes, Riviera, Contemporânea e Provençal. Assim como no Dia da Noiva, os pacotes incluem maquiagem e penteado com teste prévio, embelezamento de mãos e pés e massagem relaxante. A diferença está na escolha do ambiente, permitindo que cada debutante aproveite a preparação dos 15 anos em um espaço privativo ao lado da família e das amigas.

Acolhimento em ambiente sofisticado

A estrutura atual também representa uma nova fase da empresa. Inaugurada em maio de 2026, a nova sede reforça o compromisso da Maison com excelência, inovação e cuidado em cada atendimento.

Segundo Ana Paula, a fidelização é resultado da constante evolução da equipe e da atenção às necessidades de cada cliente.

— Estamos sempre atentos às novas tendências, tecnologias e comportamentos de consumo. Investimos constantemente em capacitação da equipe, inovação nos serviços e criação de experiências que valorizem o tempo, o conforto e as necessidades individuais de cada cliente — afirma.

Essa combinação de fatores, reforça a empresária, é justamente o que diferencia a Maison no mercado.

— É a combinação entre excelência técnica, atendimento personalizado e um ambiente sofisticado e acolhedor. Queremos que cada visita seja mais do que um serviço: seja uma experiência memorável — aponta.

Empreendedorismo feminino

A trajetória da Maison de Lionne também reflete o fortalecimento do empreendedorismo feminino na Região Metropolitana. Cada vez mais mulheres transformam ideias em negócios, gerando empregos, impulsionando a economia, promovendo a inovação e inspirando outras empreendedoras.

Uma pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2024 aponta que 583 mil mulheres estão à frente do próprio empreendimento, o equivalente a 34% dos pequenos negócios do Rio Grande do Sul. Ana Paula faz parte desse grupo. Ao transformar uma necessidade pessoal em uma oportunidade de negócio, ampliou sua atuação e fortaleceu a presença feminina no setor da beleza.

Para ela, o crescimento do mercado está diretamente ligado à mudança na forma como as pessoas enxergam o autocuidado.

— O autocuidado deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Em uma rotina cada vez mais acelerada, reservar momentos para cuidar de si é fundamental para a autoestima, a saúde emocional e a qualidade de vida — afirma.

Serviço