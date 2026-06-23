SNICKERS transforma confusão com o “Brasil” em campanha para anunciar patrocínio

Marca de chocolate Snickers é a nova patrocinadora do clube gaúcho Brasil de Pelotas. Snickers / Divulgação

Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, outro Brasil virou assunto no futebol. Ao anunciar seu novo patrocínio esportivo, a SNICKERS convidou o Craque Neto para protagonizar uma verdadeira "bola fora" causada pela fome, que confundiu o time do Brasil com o Brasil de Pelotas e transformou o equívoco em uma campanha de marketing para apresentar sua chegada ao clube gaúcho.

Na campanha “Bola Fora”, a marca de chocolate levou os efeitos da fome para o campo. O objetivo foi traduzir o posicionamento “Você não é você quando está com fome” para o universo do futebol junto com o apresentador.

A iniciativa chama atenção para situações de confusão causadas pela fome para mostrar como qualquer pessoa pode acabar cometendo uma verdadeira “bola fora”, dentro e fora de campo. Após a retratação do apresentador, a SNICKERS entrou oficialmente no mercado do futebol com o apoio ao xavante.

Originalmente Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas é um dos clubes de futebol mais tradicionais do Rio Grande do Sul, fundado em 1911, na cidade de Pelotas.

Quebrando paradigmas, o Brasil de Pelotas estreou em um novo tipo de estrutura administrativa. Em outubro do ano passado, o time se tornou uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em que passou de associação civil sem fins lucrativos para a empresarial.

Neste modelo, é possível a venda parcial ou total de um clube de futebol para novos proprietários. No caso do Brasil de Pelotas, o ex-capitão da Seleção Brasileira, Emerson da Rosa, adquiriu 90% das ações e assumiu o comando do projeto.

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Segundo ele, a torcida Xavante recebeu a parceria com a SNICKERS com animação. Isso porque a campanha aproveitou o momento em que o futebol está no centro das atenções por conta da Copa do Mundo e conseguiu gerar repercussão.

— Mais do que a brincadeira em si, o que chamou a atenção foi a força da parceria e o fato de uma marca global escolher estar ao lado do Brasil de Pelotas. Isso trouxe uma visibilidade importante para o clube e reforçou a grandeza da marca em um cenário de alcance nacional e até internacional. A torcida entendeu a relevância desse movimento e recebeu a iniciativa com muito entusiasmo.

Em entrevista, o dirigente do clube, Emerson da Rosa, relembra a história do clube e fala sobre a importância da parceria com a marca de chocolate.

A parceria de SNICKERS com o Brasil de Pelotas é uma grande novidade. Como ocorreu essa aproximação?

Foi uma construção que aconteceu por meio de contatos e conversas que identificaram uma oportunidade muito interessante para ambas as partes. Desde o início percebemos que havia um alinhamento entre a proposta da campanha e a força da marca Brasil de Pelotas.

Quando apresentamos o potencial do clube, da nossa torcida e da nossa história, a receptividade foi muito positiva. Ficamos muito felizes por concretizar uma parceria com uma marca global tão relevante.

Qual será o retorno para o time? A parceria vai permitir alguma melhoria na estrutura do clube?

Toda parceria desse porte é importante para o fortalecimento do clube. Estamos vivendo o primeiro ano da SAF e em um processo de reconstrução em diversas áreas. Ter ao nosso lado uma marca do tamanho da SNICKERS nos coloca em um patamar importante de visibilidade e credibilidade.

Além do retorno comercial, a parceria contribui para fortalecer o projeto que está sendo desenvolvido e ajuda o clube a seguir evoluindo dentro e fora de campo.

Como você pretende fortalecer a marca do Brasil de Pelotas? Quais os planos para esse ano?

Nosso foco é valorizar a grandeza da marca do time e ampliar sua presença em diferentes mercados. Temos trabalhado para aproximar empresas do clube, fortalecer nossa comunicação, gerar novas receitas e criar experiências que conectem ainda mais a torcida Xavante.

O objetivo é consolidar bases sólidas para o futuro, sempre respeitando a história do time e construindo um projeto sustentável para os próximos anos.

A nova camiseta chamou atenção, fez sucesso com os torcedores? Como eles avaliam essa parceria com a SNICKERS?

A repercussão foi extremamente positiva. A torcida recebeu a novidade com muito entusiasmo, principalmente pelo tamanho e pela relevância da marca. Existe um sentimento de orgulho por ver o Brasil associado a uma empresa reconhecida mundialmente. A camisa chamou bastante atenção e acabou se tornando um símbolo dessa nova fase que estamos vivendo.

Essa campanha muda a forma como patrocinadores enxergam clubes do interior?