Panelas com revestimento antiaderente facilitam preparo e limpeza

Linha Milazzo é composta por jogos de até sete peças. Tramontina / Divulgação

Mais do que um espaço de preparo de refeições, a cozinha se consolidou como um dos ambientes mais valorizados da casa. Segundo pesquisas de comportamento e consumo, praticidade, funcionalidade e conforto estão entre os principais fatores buscados pelos brasileiros na hora de cozinhar no dia a dia. Nesse contexto, contar com utensílios de qualidade faz diferença tanto no desempenho quanto na experiência dentro da cozinha.

Pensando em unir eficiência, durabilidade e conforto no preparo dos alimentos, a Tramontina desenvolveu a linha de panelas Milazzo. Os produtos combinam tecnologia de revestimento antiaderente, materiais resistentes e acabamentos voltados à praticidade, atendendo desde preparos simples até receitas mais elaboradas.

Descubra, a seguir, os diferenciais da linha Milazzo da Tramontina.

Cozinha prática

Para criar suas panelas, a Tramontina combina materiais de alta qualidade, tecnologia e design. Produzidas em alumínio, as peças da linha Milazzo são resistentes e otimizam os preparos.

— O alumínio oferece uma distribuição de calor diferenciada em relação a outros materiais, pois é um excelente condutor. O resultado é um cozimento mais controlado e eficiente dos alimentos em fogões a gás, elétricos e vitrocerâmicos (resistência elétrica) — conta o chef de cozinha da Tramontina, Elzio Callefi.

A linha Milazzo está disponível por meio de itens avulsos e em três apresentações combinadas. O jogo com quatro peças conta com uma panela, duas caçarolas e uma frigideira; o com cinco peças tem duas panelas, uma caçarola, uma frigideira e um fervedor; e o com sete peças é composto por duas panelas, duas caçarolas, uma frigideira, uma frigideira funda e um fervedor.

Revestimento antiaderente

Os produtos da linha Milazzo são fabricados com revestimento antiaderente Starflon Max. Starflon é o antiaderente da Tramontina que não oferece riscos à saúde, pois é livre de PFOA e substâncias tóxicas.

No dia a dia, a tecnologia evita que os alimentos grudem durante o preparo e torna a limpeza mais fácil após o uso. Além disso, por ser fácil de limpar, dura muito mais.

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Para prolongar a durabilidade das peças da linha Milazzo, evite altas temperaturas e não use utensílios metálicos pontiagudos. Prefira utensílios de madeira, nylon e silicone. Na hora da limpeza, a dica é não utilizar materiais abrasivos. Com isso, o produto é conservado por muito mais tempo.

Design e conforto

Para garantir a melhor experiência de uso, a linha possui tampas em vidro temperado com saída de vapor e bordas em aço inox. Isso permite a quem está cozinhando enxergar os alimentos, evitando a perda de temperatura.

— Com alças e cabos em baquelite antitérmico com acabamento soft-touch e pegadores de nylon, a linha Milazzo ainda oferece maior conforto e segurança no manuseio, pois não escorrega das mãos. Tudo isso aliado a um design colorido e contemporâneo — destaca o chef.

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Cozinha moderna

O propósito principal da linha Milazzo é garantir praticidade e comodidade na elaboração de refeições. Independentemente do estilo de cozinha ou das habilidades culinárias de quem comanda o fogão, o foco é sempre a qualidade final dos preparos.