O guia para entender o universo das apostas esportivas

O mercado de apostas esportivas popularizou expressões como “odd”, “cash out” e “green”. Para quem acompanha o setor de fora, porém, esse vocabulário pode soar tão complexo quanto uma língua própria.
E é justamente nessa falta de entendimento que mora um dos erros mais comuns dos iniciantes: apostar sem saber como funcionam os mecanismos por trás das operações.
— Compreender o vocabulário técnico é o primeiro passo para operar com segurança e autonomia — pontua a diretora de Marketing do Bolsa de Aposta, Raquel Saliba.
Glossário das bets
Para ajudar o jogador iniciante a entender, de forma simples e objetiva, como funciona esse mercado, o Bolsa de Aposta reúne os principais termos do universo das apostas esportivas. Confira:
- Back: apostar a favor de um determinado acontecimento — por exemplo, a vitória de um time.
- Lay: apostar contra um determinado acontecimento – por exemplo, que um time não vai ganhar a partida. É a operação que inverte a lógica tradicional e permite negociar contra outros usuários.
- Red: termo que indica prejuízo ou perda financeira em uma operação.
- Green: termo que indica lucro ou ganho financeiro em uma operação.
- Odd: a cotação de um evento. Representa a probabilidade estatística de algo acontecer e define o multiplicador de retorno financeiro caso a operação seja vencedora.
- Cash Out: funcionalidade que permite ao usuário encerrar uma aposta ou operação antes do término do evento esportivo, garantindo lucro antecipado ou minimizando perdas.
- Over: mercado focado em um resultado acima de um limite estabelecido — por exemplo, mais de 2,5 gols em uma partida.
- Under: mercado focado em um resultado abaixo de um limite estabelecido — por exemplo, menos de 2,5 gols em uma partida.
- Ambas Marcam: mercado de apostas em que o palpite é voltado para que ambos os times façam pelo menos um gol cada durante a partida.
- Handicap: sistema que aplica vantagem ou desvantagem fictícia (em gols ou pontos) a uma das equipes antes do início do jogo, equilibrando as forças e as odds para fins de aposta.
- Gestão de Banca: gerenciamento do capital disponível para apostar. Esta é uma expressão importante no trade esportivo, pois o ideal é que o jogador defina regras rígidas sobre quanto investir por operação para proteger o patrimônio a longo prazo.
- Liquidez: volume de dinheiro disponível em um determinado mercado dentro da plataforma. Alta liquidez garante que o usuário consiga entrar e sair de posições rapidamente.
- Zebra: competidor ou equipe que possui a menor probabilidade estatística de vitória e, consequentemente, oferece as maiores odds.
- Freebet: palpite gratuito oferecido pela casa de aposta.
- Dutching: estratégia que consiste em dividir a aposta em múltiplos resultados em um mesmo evento, calculando o valor exato para que o lucro seja idêntico, independentemente de qual das opções selecionadas vença.
- Método: conjunto de critérios técnicos, estatísticos e analíticos válidos que o operador segue à risca para tomar decisões, eliminando o fator impulso.
- Ladder (Escada): interface visual de apostas que mostra a profundidade do mercado, permitindo ver a liquidez disponível em diferentes níveis de odds e executar ordens em tempo real de forma mais rápida.
- Correct Score: mercado de placar exato, no qual o palpite deve acertar o resultado numérico final da partida.
- Trade Esportivo: modalidade de negociação de probabilidades esportivas em tempo real. Diferentemente das apostas tradicionais, em que se espera o fim do jogo, aqui, é possível comprar e vender posições durante o evento, aproveitando as variações das odds.
Além do palpite
Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos nesse universo, o Bolsa de Aposta busca ir além da oferta de mercados e operações esportivas.
A plataforma atende desde iniciantes até apostadores mais experientes por meio de seus dois ambientes principais: Sportsbook, que é o modelo tradicional de apostas esportivas, e Exchange, plataforma onde que os usuários negociam entre si.
Entre os diferenciais da operação, estão o Tradeball, desenvolvido para estratégias específicas de trade esportivo, o Criador de Eventos, uma modalidade que só tem no Bolsa de Aposta e possibilita a criação de mercados personalizados, e Super Odds, que reúne oportunidades especiais com cotações potencializadas.
O ecossistema é complementado por ferramentas gratuitas de apoio à gestão e análise, como LayBack Web, Dashboard de Controle, My Bet Space, BetCentral e o simulador Ladder.
A aposta na educação também faz parte da estratégia da empresa. Por meio da Academia do Bolsa de Aposta, usuários têm acesso gratuito a uma trilha de aprendizado que vai dos conceitos básicos a estratégias avançadas, com conteúdo desenvolvido pelo trader esportivo experiente e embaixador do Bolsa de Aposta, Fabio Nettuno.
O Bolsa de Aposta ainda conta com uma comunidade ativa no Discord, que reúne mais de 16 mil participantes em um ambiente voltado à troca de experiências, a transmissões diárias ao vivo e discussões sobre diferentes abordagens de operação.
— Nosso plano é continuar crescendo com foco em oferecer a melhor experiência possível para o apostador brasileiro, sempre reforçando a importância da educação e do jogo responsável. Queremos ampliar nossa presença nos canais digitais e contar cada vez mais com embaixadores e influenciadores para disseminar informação de forma simples, acessível e transparente. O objetivo é consolidar o Bolsa de Aposta como um ecossistema em que o usuário se sinta seguro para aprender, evoluir e tomar decisões mais conscientes — conclui Raquel.
PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS. JOGUE COM RESPONSABILIDADE.