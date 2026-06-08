Empresa de transporte de encomendas é destaque em sustentabilidade 

Urubatan Helou, Caroline Junia, Engenheira Ambiental da Braspress e Marcelo Rodrigues, presidente do SETCESP (Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região). Braspress / Divulgação

A sustentabilidade deixou de ser um diferencial e tornou-se fator determinante para negócios verdadeiramente comprometidos com seu impacto no planeta. As companhias de todos os setores são agentes centrais não apenas no crescimento econômico de suas regiões, mas também na preservação ambiental e redução da pegada ecológica relacionada às suas atividades.

É por isso que a Braspress, uma das maiores empresas de transporte de encomendas do Brasil, firmou a sustentabilidade como um de seus pilares centrais – compromisso que já é reconhecido pelo setor de Transporte Rodoviário e Cargas (TRC). Em abril, pelo quarto ano consecutivo, a empresa conquistou o Top Transpo no Prêmio Top of Mind do Transporte.

– A conquista recorrente, e a recente participação em um dos principais eventos industriais do mundo, demonstra que a sustentabilidade na Braspress é uma diretriz fortemente incorporada à estratégia empresarial – afirma o diretor-presidente da Braspress, Urubatan Helou.

Em quatro tópicos, saiba mais sobre o reconhecimento da Braspress no âmbito nacional e internacional:

Top Transpo 2026

A 9ª edição do Prêmio Top of Mind do Transporte reuniu lideranças, executivos, empresários e profissionais do transporte rodoviário. Realizado pelo Grupo TranspoData, a premiação reconhece marcas, empresas e iniciativas que conquistaram a confiança do mercado.

Durante o evento, a Braspress foi destaque na categoria Top Transpo 2026 pelos padrões de governança, ética, conformidade regulatória e compromisso com a transparência. Elementos diretamente alinhados às condutas de sustentabilidade da companhia.

– A logística é a mãe-chefe de todas as atividades econômicas do nosso país. Na Braspress, colocamos em prática os pilares pelos quais fomos reconhecidos de forma diferenciada, e é por isso que esta láurea é merecida – destacou Helou durante a cerimônia.

Projeção internacional

Os esforços de sustentabilidade feitos pela Braspress também fomentaram sua projeção internacional. Entre 20 e 24 de abril, a companhia esteve na Hannover Mass 2026, maior feira mundial de tecnologia industrial, que aconteceu na Alemanha.

O evento realizou fóruns globais sobre inovação, transição energética e descarbonização do transporte. Convidada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), a Braspress marcou presença com o diretor administrativo-financeiro, Giuseppe Coimbra, que colaborou com as discussões apresentadas.

– A descarbonização do transporte não é mais uma tendência, é uma necessidade urgente. Estar nesse tipo de ambiente nos permite trocar experiências e entender, na prática, como acelerar esse processo, em especial dentro da nossa operação – afirma o executivo.

À esquerda, Giuseppe Coimbra durante a Hannover Mass 2026. Braspress / Divulgação

Responsabilidade ambiental no setor

A Braspress mede a pegada de carbono por unidade transportada em todas as operações, com o objetivo de realizar futuras compensações. Além disso, repassa essas informações aos embarcadores – profissionais responsáveis por contratar os serviços.

O setor de transporte é responsável por uma parcela significativa das emissões de CO2. Isso tem impulsionado debates sobre soluções sustentáveis e novas fontes de energia, a exemplo dos combustíveis alternativos. Entre eles, está o biometano, apontado como uma das soluções mais viáveis para a transição energética no transporte rodoviário de cargas.

– Em tese, em grandes distâncias, os combustíveis alternativos são soluções bastante usuais. No caso do Brasil, porém, que tem dificuldade de infraestrutura, optamos por apostar nos veículos eletrificados. Eles vêm apresentando resultados significativos, incluindo redução do custo de manutenção e viabilidade operacional nos grandes centros urbanos – explica Giuseppe Coimbra.

Alinhamento com tendências globais

O debate internacional reforça que o futuro da logística passa pela combinação entre tecnologia, inovação e novas matrizes energéticas. Entre os motores desse movimento, está a eletrificação, modalidade já adotada pela Braspress como alternativa sustentável.

– Mais do que acompanhar tendências, nosso papel é antecipar movimentos e implementar soluções que realmente façam a diferença na redução do impacto ambiental das nossas operações – finaliza o diretor administrativo-financeiro.

Mais do que um reconhecimento institucional, o Top Transpo 2026 conquistado este ano evidencia o amadurecimento da empresa nos temas ligados às práticas ESG. Fato que consolida a integração corporativa de responsabilidade ambiental, impacto social e excelência em governança.