Consultoria ambiental transforma gestão ambiental em estratégia para empresas 

As engenheiras químicas Carolina Gonsalves e Daiane Foppa prestam serviço de consultoria ambiental para empresas de vários segmentos. Daiane Foppa

O impacto ambiental das empresas é um dos principais fatores para as mudanças climáticas. Segundo a Organização das Nações Unidas, as emissões industriais quase duplicaram desde 1990. Setores do ferro, aço, cimento e produtos químicos representam cerca de 71% do total, sendo os principais responsáveis pelo aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera.

Diante deste cenário, práticas de responsabilidade socioambiental têm ganhado visibilidade e importância no mercado. As chamadas ações ESG (sigla de ambiental, social e governança, em inglês) são iniciativas que orientam as organizações na adoção de práticas sustentáveis, contribuindo para a redução dos impactos ambientais, o fortalecimento da responsabilidade social e o aprimoramento da governança corporativa.

Diante deste cenário, organizações como a Químea Inteligência Ambiental atuam em conjunto com empresas para promover uma gestão ambiental mais eficiente e sustentável.

A consultoria trabalha em diferentes frentes, atuando conforme a demanda do cliente na conformidade legal, gestão de resíduos, na implementação de práticas ESG e na identificação de oportunidades que reduzam riscos, otimizem recursos e gerem resultados efetivos.

Em Porto Alegre e região, as sócias Carolina Gonsalves e Daiane Foppa prestam o serviço e auxiliam as empresas a buscarem soluções ambientais. Como engenheiras químicas, elas trabalham em parceria com as empresas para compreender as necessidades e possibilidades para o ecossistema de cada negócio.

— Temos um lema: faça mais, com menos — destaca Carolina.

Saiba mais sobre gestão de resíduos com a Químea, acesse o site

Regularização Ambiental

A regularização ambiental é o processo administrativo que garante que uma empresa opere em conformidade com as normas ambientais. Ela avalia e controla os impactos ambientais gerados pelas atividades do empreendimento. Esse procedimento resulta na obtenção de licenças essenciais para o funcionamento legal do negócio.

No Rio Grande do Sul, os processos de licenciamento e documentação administrativa das gestões ambientais são conduzidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, em conjunto com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). O estado tem uma legislação ambiental estadual própria , que foi reformada em 2019 e sancionada em 2020.

Segundo Carolina e Daiane, a regularização ambiental é o primeiro passo para a gestão ambiental adequada. Depois, os processos de otimização dos recursos propõem melhorar os custos e retornos financeiros.

Gestão de Resíduos e Conformidade

A consultoria ambiental também auxilia a empresa a gerenciar e documentar corretamente seus resíduos e cumprir as obrigações ambientais do dia a dia. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS) e o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) são exemplos de documentos necessários para controlar a movimentação de resíduos industriais, comerciais e de saúde, visando evitar descarte inadequado.

— A ideia é conseguir atender à legislação e buscar oportunidades dentro das obrigações que o empreendedor tem, buscando reduzir o custo e otimizar o que já tem dentro de casa. E isso se enquadra não só para indústrias, que é onde, principalmente, o empreendedor sente o peso das obrigações ambientais, mas também em eventos — explica Carolina.

Sustentabilidade e Estratégia

Conforme as sócias, é possível traduzir o investimento e o cuidado com o meio ambiente em vantagem competitiva, buscando reduzir gastos imprevistos e otimizar o uso dos recursos.

— Transformamos as exigências ambientais em oportunidades para melhorar a imagem da empresa, reduzir riscos e gerar valor para clientes e investidores — diz Daiane Foppa.

Carolina ressalta que a enchente de maio de 2024 foi um marco: todos compreenderam que é uma responsabilidade cidadã fazer mais que a obrigação. Segundo elas, a procura por projetos de educação ambiental aumentou desde então.

— Há muitos desafios pela frente, mas a conscientização e o compromisso das empresas com a sustentabilidade têm avançado de forma consistente — afirma Daiane.

E Carolina endossa:

— Todos somos agentes de transformação e todos vamos sofrer os impactos das mudanças climáticas.