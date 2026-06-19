Como escolher panelas que oferecem desempenho e versatilidade na cozinha

Linha Spezia Induction conta com jogos de quatro e cinco peças. Tramontina / Divulgação

A cozinha tem acompanhado as transformações da vida moderna. Com a busca crescente por praticidade, eficiência e versatilidade no preparo das refeições, tecnologias antes restritas a cozinhas profissionais passaram a ganhar espaço também dentro de casa. Entre elas, os fogões por indução se destacam pelo desempenho, segurança e agilidade no dia a dia. Para acompanhar essa evolução, utensílios compatíveis com diferentes tipos de fogão tornaram-se aliados importantes na rotina culinária.

Foi pensando nessa realidade que a Tramontina desenvolveu a linha Spezia Induction, buscando unir funcionalidade, durabilidade e desempenho no preparo de receitas simples ou elaboradas. Desenvolvida em cores modernas, a linha conta com produtos com revestimento antiaderente e compatibilidade com diferentes tipos de fogão, incluindo o de indução.

— A tecnologia de indução tem ganhado cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras, tanto nas domésticas quanto nas profissionais. Mais do que garantir melhor aproveitamento de energia e calor, ainda é uma solução limpa e segura — conta o chef de cozinha da Tramontina, Elzio Callefi.

Conheça mais detalhes da linha Spezia Induction da Tramontina:

Cozinha versátil

A Tramontina combina materiais de alta qualidade, tecnologia e design na criação de suas panelas. Com corpo de alumínio de três milímetros de espessura, as peças da linha Spezia Induction proporcionam distribuição de calor uniforme para um cozimento aprimorado até mesmo em preparos delicados.

Revestimento antiaderente

O Starflon Excellente é o revestimento antiaderente que compõe os produtos da linha Spezia Induction. O Starflon é um antiaderente que não oferece riscos à saúde, pois é livre de PFOA e substâncias tóxicas.

— Além de não grudar, o antiaderente demanda menos quantidade de gordura nos preparos e, por consequência, menos sabão e esforço na hora da limpeza. Ciclo de benefícios que ainda favorece a durabilidade das peças – destaca Elzio Callefi.

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Para ter produtos saudáveis e conservados por muito mais tempo, evite altas temperaturas e não use utensílios metálicos ou pontiagudos. Prefira acessórios de madeira, nylon e silicone. Na hora de lavar a louça, a dica é optar por materiais não abrasivos.

Design, conforto e praticidade

A linha Spezia Induction está disponível em duas apresentações. O jogo com cinco peças é composto por duas panelas, duas caçarolas e uma frigideira. Já o jogo com quatro peças conta com uma panela, duas caçarolas e uma frigideira.

Com tampas de alumínio leves e fáceis de manusear, as peças contam com cabos e alças em baquelite antitérmico com revestimento soft-touch — com toque macio — e pegadores em nylon. Essa combinação proporciona maior segurança e conforto no manejo desde o preparo até o serviço.

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