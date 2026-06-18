Com crescimento, Ceisc Concursos inaugura nova sede na Capital

Ceisc Concursos inaugura nova sede em Porto Alegre. Ceisc / Divulgação

A busca por estabilidade financeira tem levado um número crescente de jovens brasileiros a direcionar seus esforços para os concursos públicos. A procura se traduz no número de inscritos no apelidado "Enem dos Concursos", o Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Em 2025, mais de 760 mil pessoas se inscreveram para realizar a prova.

Para Nidal Ahmad, professor de Direito Penal e fundador do Ceisc, empresa de cursos preparatórios online para OAB e concursos, a carreira pública pode mudar vidas.

— A nomeação em concurso público representa estabilidade, segurança e organização. Eu, particularmente, tenho muita preocupação em retribuir aquilo que o concurso público me proporcionou — afirma.

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Com isso em mente, fundou o Ceisc, curso preparatório, em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Inicialmente, com foco no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e, com o tempo, a empresa ampliou sua atuação para concursos. Nesta semana, transferiu suas operações para um espaço mais amplo na Capital.

O novo endereço em Porto Alegre foi inaugurado na segunda-feira (8). Localizado em dois andares de um prédio corporativo no bairro Moinhos de Vento, o ambiente proporcionou a criação de novos estúdios de gravação para os professores do curso.

— Em termos de tecnologia, melhoramos ainda mais a nossa forma de transmissão, com equipamentos extremamente modernos — afirma.

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Com mais de onze anos de operação, o Ceisc conta com mais de 270 mil alunos aprovados na OAB. Para Ahmad, é o início. A empresa busca se consolidar ainda mais no mercado e decidiu ampliar seu espaço físico para comportar mais colaboradores.

Espaço para eventos

Embora sua atuação alcance alunos de todo o Brasil por meio das aulas online, o Ceisc Concursos também promove eventos presenciais.

Para atender a essa demanda, a nova sede conta com um auditório com capacidade para até 60 pessoas. O espaço foi inaugurado em no sábado (6), durante a Revisão de Véspera da 5ª edição do Exame Nacional da Magistratura (ENAM), evento que reuniu alunos de diversas cidades gaúchas.

Conforme Ahmad, a mudança de sede marca uma decisão importante para elevar o aluno Ceisc ao topo de aprovações dos concursos públicos em todo o país.

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Compromisso

Ahmad ressalta que o objetivo principal do Ceisc Concursos é transformar o futuro de pessoas que sonham em transformar as suas realidades. Ele destaca que, para passar em uma prova concorrida, o candidato precisa despertar os seus potenciais e superar limites.

— Cada aluno que se matricula está depositando uma parcela da sua vida nas nossas mãos, porque é o futuro dele que está em jogo. Isso é muito sério. Os próximos 50 anos da vida dele e da família dependem de algo que eu, o professor ou um colega possa dizer. Ou seja, as pessoas depositam uma parcela do seu futuro nas nossas mãos.

Além disso, Ahmad reforça a qualidade dos conteúdos.

— O mínimo que temos que fazer é entregar um conteúdo com qualidade. Não só de professor, mas uma qualidade de áudio, de vídeo, e de fatores que possam fazer com que ele melhore a performance e consiga atingir o sonho de ser nomeado no concurso público.

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Conteúdo online

A plataforma do Ceisc Concursos oferta cursos preparatórios para diversos concursos públicos. Os alunos que se matriculam nos cursos pagos têm acesso, por meio de login e senha, às aulas e materiais. Além disso, Ahmad ressalta que há aulas gratuitas no YouTube, principalmente de revisões antes das provas.

— É um intensivo, porque sabemos que muita gente não tem como arcar com o custo do curso e depende dessa revisão para chegar no dia da prova com um pouco mais de confiança.

Ahmad reforça o posicionamento.

— Isso é inegociável. Tem que ter a revisão e um minicurso de forma gratuita para atingir as pessoas que, eventualmente , não têm a possibilidade de pagar um curso. Democratizar a informação e o ensino.