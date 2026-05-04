Região das Missões fortalece turismo com agenda especial de 400 anos 

No município de São Miguel das Missões, som e luz encantam turistas. Associação dos Municípios das Missões (AMM) / Divulgação

Descobrir a Região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, é entrar em contato direto com um dos mais importantes patrimônios históricos do Brasil. Formado por 27 municípios, o território reúne cultura, natureza e tradições que traduzem a identidade missioneira.

Em 2026, esse cenário ganha ainda mais destaque com as celebrações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guarani, marco do início da presença missioneira em território gaúcho. A programação especial amplia os atrativos e reforça o destino para quem busca experiências culturais, roteiros diversificados, gastronomia típica e hospitalidade.

– Este é um momento singular para conhecer a Região das Missões, pois estamos vivendo uma intensa agenda de celebrações, investimentos e valorização cultural em todo o território. Ao longo deste ano, os municípios estão integrados em uma programação que visa ampliar a visibilidade turística, qualificar a recepção aos visitantes e fortalecer a experiência de quem percorre esse roteiro histórico – afirma o diretor do Departamento de Turismo da Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões), Rafael Godois da Silva.

Turismo histórico

A Região das Missões concentra alguns dos mais importantes registros da presença jesuítica no Brasil. Sítios arqueológicos, ruínas preservadas e espaços de memória permitem ao visitante conhecer de perto a formação das antigas reduções jesuíticas guarani, que marcaram o desenvolvimento cultural do sul do país.

Mas a região não se resume ao passado. Percorrer a Rota Turística das Missões é vivenciar uma programação que inclui espetáculos de som e luz, visitas guiadas, eventos culturais e religiosos, além do contato direto com tradições que permanecem vivas no cotidiano das comunidades locais. A gastronomia típica, marcada pela influência indígena e europeia, e o artesanato regional também fazem parte da experiência.

As belezas naturais, por sua vez, complementam o roteiro. Paisagens rurais, rios, campos e pores do sol caracterizam um território onde a tranquilidade e a hospitalidade são elementos centrais.

– Mais do que um conjunto de pontos turísticos, a Região das Missões se consolida como um roteiro integrado, em que cada município contribui para uma experiência completa, conectando patrimônio histórico, cultura viva e turismo de experiência. Quem visita a área encontra um ambiente acolhedor, com forte identidade cultural e conexão com o modo de vida local – ressalta Godois da Silva.

Programação temática

A agenda comemorativa na região reúne eventos que conectam tradição, cultura e turismo. Em 3 de maio, por exemplo, a Cavalgada dos 400 anos percorre a histórica Trilha dos Santos Mártires das Missões, passando por sete municípios e resgatando caminhos ligados à fé e à formação missioneira, em uma experiência que une identidade campeira e memória local.

A programação inclui ainda a VI Expofeira de São Nicolau, de 29 a 31 de maio, e o XV Café de Cambona, em 31 de maio. Os eventos visam ampliar o fluxo de visitantes e fortalecer o turismo local. A expectativa da Prefeitura de São Nicolau é reunir cerca de 40 mil pessoas, com impacto direto na economia, incentivo ao comércio e valorização de produtores, artistas e empreendedores.

– Integradas ao calendário regional, as atividades contribuem para consolidar um roteiro turístico articulado entre os municípios missioneiros. Para o visitante, a experiência vai além da contemplação. Inclui vivências culturais, gastronomia típica, como o café preparado na cambona e pratos feitos no fogo de chão, e o contato direto com as tradições locais – diz Godois da Silva.