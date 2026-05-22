Polícia Penal: confira cinco dicas para se preparar para o concurso 

João Herédia atua como professor da Ceisc e foi aprovado em seis concursos policiais. Ceisc / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. O edital, publicado no Diário Oficial da União, prevê 213 vagas. Com provas marcadas para o dia 9 de agosto, a banca responsável será a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

Neste edital, as oportunidades são destinadas para candidatos de nível médio e superior. As vagas serão destinadas para carreiras de Técnico Administrativo, Policial Penal e Analista da Polícia Penal de especialidades como Direito e Engenharia Civil, entre outras. Para o cargo de Analista de Polícia Penal, o salário inicial é de R$ 9.745,26.

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Com o edital em mãos, o concurso entra na fase decisiva de preparação dos candidatos. Mas qual a melhor forma de se preparar para a prova? O delegado de polícia e professor do Ceisc, João Vitor Herédia, orienta que, antes de tudo, os candidatos devem se organizar para não perder os prazos.

— Não vale a pena deixar nada para o último dia, porque podem ocorrer imprevistos, como problemas no sistema ou no banco. Quanto antes o candidato se organizar e concluir cada etapa, menor a chance de ter qualquer tipo de contratempo. Lembre-se: essa é uma das melhores oportunidades da década e não dá para perder o prazo — reitera João, que já foi aprovado em seis concursos policiais.

Confira cinco dicas para se preparar para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul:

1) Leia o edital

A leitura do edital é o ponto de partida de qualquer preparação para concursos públicos. É nesse documento que o candidato encontra não apenas o conteúdo programático das provas objetivas, mas também as etapas do certame, os requisitos de cada cargo e os critérios de classificação e desclassificação.

No Ceisc, essa atenção ao edital se traduz em uma metodologia que abrange tanto a fase pré-edital quanto o período posterior à sua publicação. Isso garante, segundo João, uma preparação contínua e estruturada em todas as fases do processo seletivo.

— A ideia é justamente evitar que o aluno se perca no caminho e oferecer uma trilha de estudo mais direta, eficiente e completa até a aprovação — reforça.

2) Escolha um método de estudo

Depois de saber o que precisa ser estudado, o candidato precisa escolher um método que funcione para ele. Com anos de experiência na preparação de participantes para concursos policiais, incluindo as carreiras de delegado, escrivão e inspetor, o Ceisc desenvolveu uma metodologia baseada na análise sistemática das bancas examinadoras.

O estudo permitiu identificar os conteúdos de maior recorrência nas provas, formando o que a instituição chama de "núcleo duro": o conjunto de disciplinas e temas com maior incidência nos editais. O resultado, como explica João Vitor Herédia, é um direcionamento estratégico ao aluno, com foco no que, de fato, mais cai.

— Outro diferencial está na qualificação do corpo docente, formado por professores com atuação nacional e ampla experiência em concursos de carreiras policiais, o que eleva o nível das aulas e da abordagem dos conteúdos — diz o professor do Ceisc.

3) Resolva questões

Estudar para concurso é uma maratona, por isso, é importante que os candidatos mantenham a constância, criando uma rotina equilibrada de estudos. Para auxiliar nesse processo, o curso preparatório do Ceisc para a Polícia Penal conta com um banco de questões para treinamento, no qual os alunos têm acesso a perguntas feitas em provas anteriores. O objetivo é que os estudantes desenvolvam o raciocínio exigido pela banca, consolidando o conteúdo e reduzindo erros na prova.

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4) Crie uma rotina de estudos

A instituição conta com um cronograma de estudos focado na aprovação. Por meio do planejamento feito pelos professores, os alunos conseguem organizar uma rotina de estudos que irá ajudá-los a avançar progressivamente até a prova. Um cronograma estruturado define prioridades, distribui o conteúdo ao longo do tempo e evita aquela sensação de que "tem coisa demais para estudar".

E, quando as dúvidas aparecerem, ter um canal direto com professores especializados faz toda a diferença. Com o Ceisc, tanto o cronograma quanto a ferramenta "Pergunte ao Professor" estão disponíveis para garantir que nenhum obstáculo vire desculpa para parar.

5) Se mantenha atualizado

Em um cenário de alta concorrência nos concursos públicos, manter-se atualizado deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência para quem busca aprovação. Provas como a da Polícia Penal do Rio Grande do Sul exigem do candidato não apenas o domínio do conteúdo programático, mas também o acompanhamento contínuo do âmbito jurídico.

Entre os recursos oferecidos pela instituição, está o caderno de metas semanal, com foco em lei seca, jurisprudência, súmulas e informativos, justamente conteúdos que costumam decidir classificação nas provas de segurança pública.

Dica Bonus: aprenda com quem sabe