Como a integração de modais acelera a logística no Brasil

A Braspress reduz os prazos de 15 dias para 36 horas na rota Campinas (SP) - Manaus (AM). Braspress / Divulgação

A transformação da logística no Brasil passa, cada vez mais, pela integração de diferentes modais de transporte. Em um cenário marcado por grandes distâncias e pela demanda por entregas mais rápidas, a Braspress vem consolidando sua atuação por meio da intermodalidade.

Tradicionalmente reconhecida por sua presença nas rodovias brasileiras, a companhia ampliou sua capacidade operacional no último ano ao incorporar o modal aéreo, com a criação da BAC (Braspress Air Cargo).

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– A iniciativa não substitui, mas complementa a nossa estrutura tradicional, permitindo uma operação mais ágil e eficiente em rotas de longa distância, como Campinas (SP)–Manaus (AM) – afirma o diretor-presidente da Braspress, Urubatan Helou.

Entenda como a operação intermodal da companhia se destaca no mercado:

Dimensão da frota

A Braspress sustenta a operação intermodal com uma frota robusta e diversificada, que promete entregar escala e eficiência ao transporte de cargas em todo o país.

No modal aéreo, a companhia ampliou sua capacidade com a incorporação de mais uma aeronave à BAC (Braspress Air Cargo), totalizando três Boeings 737-400. O reforço visa atender à crescente demanda do mercado e ampliar a agilidade nas rotas de longa distância.

Na malha rodoviária, por sua vez, a empresa conta com 3.090 veículos próprios, que operam diariamente em trajetos urbanos, regionais e de transferência, além de cerca de 2 mil veículos agregados. Essa estrutura tem o intuito de assegurar capilaridade e flexibilidade à operação.

Urubatan Helou é diretor-presidente da Braspress. Braspress / Divulgação

Transporte fluvial

A integração entre os modais também se apoia em soluções complementares, como o transporte fluvial e rodofluvial. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, essas soluções se consolidam como alternativa estratégica, especialmente em regiões onde a infraestrutura rodoviária é limitada ou impõe desafios operacionais.

A Braspress incorpora esses modais à operação, visando assegurar capilaridade e continuidade no fluxo de cargas, ampliando sua atuação para além das rodovias. No Norte do país, onde os rios são determinantes para a mobilidade, a companhia, em parceria com o Grupo Chibatão, usa rotas fluviais com barcos e balsas como extensão natural da malha logística.

– Nesses trechos, os rios se tornam verdadeiras vias de escoamento, permitindo o transporte de grandes volumes por longas distâncias e garantindo o atendimento a localidades onde o acesso terrestre é restrito ou inexistente – comenta Helou.

Ganhos concretos

A integração entre os modais se traduz em resultados concretos para a operação da Braspress, com impactos diretos em prazos, eficiência e cobertura logística.

Na prática, o modelo intermodal funciona de forma coordenada: as encomendas são coletadas por caminhões em diferentes regiões, seguem por via aérea até destinos estratégicos e, em seguida, são redistribuídas por transporte terrestre até a entrega final, com o suporte das 112 filiais da companhia.

Os ganhos são expressivos. Em algumas rotas, o tempo de entrega caiu de 15 dias para intervalos entre 36 horas e quatro dias, especialmente em destinos no Norte do país, historicamente mais desafiadores do ponto de vista logístico.