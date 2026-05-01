Dia das Mães: rede de supermercados sorteia experiências em spa e vales-compras

Cupons devem ser depositados nas urnas das lojas participantes. Grupo Guanabara / Divulgação

O Dia das Mães, comemorado este ano em 10 de maio, segue entre as datas mais importantes para o varejo, impulsionado pelo apelo emocional e pela disposição do consumidor em manter a tradição.

Prova disso é que, no Rio Grande do Sul, 73,6% dos consumidores pretendem comprar presentes. A pesquisa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac aponta ainda que o gasto médio deve ser de R$ 228,59.

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De olho nesse cenário, o Supermercado Guanabara lança uma campanha voltada à valorização do vínculo entre mães e filhos.

— O conceito da campanha é o ato de mimar as mães. Entendemos que o mimar é algo muito presente na maternidade e que, nessa data, surge como oportunidade de retribuição por parte dos filhos. A conexão se dá nesse sentido: quem tanto mima, merece um mimo — explica o gerente de marketing do Grupo Guanabara, Luciano Canteiro.

Variedade de presentes

As categorias mais buscadas pelos gaúchos no Dia das Mães, ainda conforme o levantamento do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, são:

Vestuário (37,4%);

Perfumes e cosméticos (28,1%);

Eletrônicos e eletrodomésticos (10,1%).

Atento a esse comportamento, o Supermercado Guanabara aposta na diversidade do portfólio para abranger diferentes perfis de consumidores. Entre os produtos disponíveis, estão itens de beleza e cuidado pessoal, vinhos e espumantes, flores, chocolates, utensílios para casa, além de eletrodomésticos, objetos de decoração e linhas de cama, mesa e banho.

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— Um dos diferenciais é o cartão próprio da rede, de rápida aprovação, que permite parcelar compras em até 10 vezes sem juros. Além disso, o cliente encontra, no mesmo local, tanto os itens do dia a dia quanto o presente ideal, o que otimiza tempo – afirma o executivo.

Campanha especial

Mais do que um mix de produtos, a rede de supermercados aposta em uma campanha promocional para a data. A ação premiará mães com experiências em spa, além de vales-compras de R$ 1 mil para o filho responsável pelo cupom sorteado.

Veja como participar:

Realize compras nos setores de bazar (cama, mesa e banho), eletro ou têxtil; A cada R$ 50 em compras, receba um cupom – participantes do programa de fidelidade Clube +Amigo têm direito a cupons em dobro; Preencha o cupom e deposite-o em uma das urnas disponíveis nas lojas participantes; Pronto! Agora é só torcer para ser sorteado.

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Período da promoção

A promoção de Dia das Mães da rede vai até 12 de maio e prevê um ganhador por unidade. As lojas participantes são:

Hiper, Osorio, Teixeira, Shopping e Cassino em Rio Grande;

Dom Pedro e Domingos de Almeida em Pelotas;

São Lourenço em São Lourenço do Sul.