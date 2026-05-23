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Como escolher panelas versáteis para o dia a dia

Com peças para diferentes preparos, a linha Tunis da Tramontina se adapta a vários estilos de cozinha e tipos de fogão 

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