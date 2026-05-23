Como escolher panelas versáteis para o dia a dia

Linha Tunis da Tramontina oferece praticidade sem abrir mão da qualidade. Tramontina / Divulgação

Em um cenário de maior atenção aos gastos domésticos, cozinhar em casa voltou a ganhar espaço na rotina dos brasileiros. Pesquisa realizada pela Neogrid em parceria com o Opinion Boxmostra que 40% dos consumidores pretendem preparar mais refeições em casa em 2026, reduzindo a frequência de pedidos por delivery e de refeições fora.

Com a cozinha assumindo um papel ainda mais central no dia a dia, itens que aliam funcionalidade e praticidade passam a fazer diferença na experiência de preparo. Panelas que distribuem o calor de forma uniforme, funcionam em diferentes tipos de fogão e oferecem mais segurança no manuseio ajudam a tornar o processo mais simples, seja para receitas elaboradas ou para as refeições cotidianas.

É nesse contexto que a linha Tunis da Tramontina foi desenvolvida: para acompanhar diferentes estilos de preparo e responder às novas demandas de quem tem redescoberto a cozinha como parte da rotina diária.

— A linha Tunis foi criada para quem busca praticidade sem abrir mão da reconhecida qualidade da Tramontina. É uma linha completa, que entrega desempenho, versatilidade e um design moderno, pensada para facilitar a rotina e valorizar a experiência na cozinha – afirma o diretor comercial da Tramontina, Marcos Grespan.

Confira os principais diferenciais da linha Tunis da Tramontina:

Versatilidade

Composta por panelas, caçarolas e frigideira em alumínio, a linha Tunis foi desenvolvida para acompanhar diferentes dinâmicas na cozinha, dos preparos mais simples às receitas que exigem mais etapas. A variedade de peças permite adaptar o uso à rotina de cada pessoa, tornando o preparo das refeições mais prático no dia a dia.

Os itens também podem ser escolhidos conforme a necessidade de cada consumidor: há a opção de adquirir o conjunto completo, com duas panelas, duas caçarolas e uma frigideira funda, ou optar pelas peças de forma avulsa, de acordo com o perfil de uso.

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Para diferentes tipos de fogão

Os produtos da linha Tunis são compatíveis com diferentes sistemas de cocção, incluindo fogões a gás, elétricos, vitrocerâmicos e de indução. Essa característica amplia as possibilidades de uso e torna a adaptação mais simples em diferentes cozinhas.

Na prática, isso representa mais flexibilidade no dia a dia, já que a mesma peça pode acompanhar mudanças no ambiente ou na rotina sem exigir substituições ou adaptações.

Design, praticidade e segurança

Disponível em tonalidades como azul mediterrâneo e rosa trufado, a linha também incorpora um apelo estético que dialoga com cozinhas contemporâneas. O acabamento permite que as peças transitem entre o preparo e o momento de servir, contribuindo para a composição da mesa.

Além da proposta visual, alguns elementos de design foram pensados para tornar o uso mais funcional no cotidiano. As tampas de vidro possibilitam acompanhar o preparo dos alimentos sem a necessidade de abertura constante, enquanto os cabos com proteção térmica oferecem mais segurança e conforto no manuseio.