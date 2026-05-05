Articulação entre municípios consolida desenvolvimento da Região das Missões 

Cruz missioneira marca fé e história em Santo Ângelo. Associação dos Municípios das Missões (AMM) / Divulgação

Em 1626, o padre Roque Gonzales fundava, em solo gaúcho, a primeira redução jesuítica: São Nicolau do Piratini. Foram os jesuítas, inclusive, os primeiros a percorrer e organizar a extensa área que hoje corresponde à Região das Missões. Quase quatro séculos depois, esse mesmo território reúne 27 municípios articulados em torno de uma agenda comum. À frente desse processo está a Associação dos Municípios das Missões (AMM).

– Nosso trabalho está voltado a potencializar as vocações da região, especialmente nas áreas de turismo, cultura, agricultura e desenvolvimento econômico e social, consolidando a identidade missioneira como um ativo estratégico para o crescimento sustentável – salienta o presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), João Alberto Aquino Gomes.

Um pouco de história

A história missioneira tem origem no século 17, com a chegada dos jesuítas ao território então sob domínio espanhol. São Nicolau do Piratini marcou o início de um modelo de organização social que reunia povos indígenas guaranis em comunidades estruturadas, baseadas na produção coletiva, na prática religiosa e na organização comunitária.

Nas décadas seguintes, novas reduções foram implantadas, formando um sistema que chegou a reunir 18 núcleos. Esse processo foi interrompido pelas investidas bandeirantes entre 1636 e 1638, que resultaram na destruição dessas primeiras experiências.

A reorganização ocorreu a partir de 1682, com a formação dos Sete Povos das Missões: São Nicolau, São Borja, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio. As reduções se consolidaram como centros de desenvolvimento econômico, cultural e artístico, com estrutura própria de governança até a segunda metade do século 18.

O declínio começou após o Tratado de Madrid, em 1750, que redefiniu as fronteiras entre Portugal e Espanha e desencadeou a Guerra Guaranítica (1752–1756). O conflito, somado à expulsão dos jesuítas em 1769, marcou o fim definitivo das reduções no Rio Grande do Sul.

O legado desse período, contudo, permanece presente no território, especialmente nas ruínas históricas que testemunham a complexidade e a relevância da experiência missioneira na formação regional – uma herança que se projeta nos 27 municípios que compõem a área.

O papel da AMM

A atuação da AMM se baseia na articulação permanente entre os municípios da Região das Missões, com foco na construção de agendas comuns e no fortalecimento da governança local. Assembleias, reuniões técnicas e grupos de trabalho por áreas de gestão sustentam esse processo, estimulando a cooperação, o intercâmbio de experiências e a adoção de soluções conjuntas.

– Nosso papel é garantir alinhamento estratégico entre os municípios, respeitando as particularidades locais, mas avançando com objetivos comuns. É essa construção coletiva que permite dar escala às iniciativas e fortalecer a região – afirma Gomes.

O turismo é uma das principais frentes dessa atuação. Em parceria com a Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões), por meio do Departamento de Turismo (DETUR), a entidade coordena ações voltadas à consolidação da Rota Turística das Missões. Entre as iniciativas, estão a qualificação das cidades para inserção em programas nacionais, a promoção em feiras e eventos, o apoio a agendas regionais e o desenvolvimento de roteiros integrados, com foco na ampliação do fluxo de visitantes e no aumento do tempo de permanência na região.

Em 2026, esse movimento ganha ainda mais força com a celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, que orienta o planejamento da entidade e impulsiona uma programação conjunta entre os municípios. O marco também amplia a visibilidade da região e favorece a captação de recursos para projetos estruturantes.