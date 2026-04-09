Utensílios de churrasco: o que não pode faltar para um assado de sucesso 

Linha de churrasco da Tramontina acompanha do churrasqueiro amador ao profissional. Tramontina / Divulgação

No Rio Grande do Sul, o churrasco é sinônimo de identidade cultural e tradição. É um ritual que começa muito antes da carne ir ao fogo. Um bom churrasqueiro entende que o sucesso do preparo envolve não apenas o cuidado com o ingrediente principal, mas também os acessórios e produtos adequados em cada etapa do processo.

A linha de churrasco da Tramontina reúne utensílios e churrasqueiras que focam na durabilidade e na praticidade no manuseio. Com produtos para acompanhar desde o acendimento da chama até o momento de servir, a marca transforma a tradição em uma solução integrada, oferecendo performance em toda a jornada do churrasco.

Descubra mais detalhes sobre a linha de churrasco da Tramontina em quatro tópicos:

Tradição e inovação

Ao fundir a origem gaúcha com décadas de inovação técnica, a Tramontina consolidou seu reconhecimento no mercado como líder no universo do churrasco. Um dos principais diferenciais da marca está na especialização de sua cutelaria, que oferece lâminas com fio de alta precisão e durabilidade.

Para muito além das facas, a Tramontina ampliou a experiência do assador. Hoje, conta com um ecossistema completo de itens e linhas de produtos que otimizam a técnica do churrasco de ponta a ponta.

Conheça os produtos

A linha de churrasco da Tramontina conta com utensílios completos para acompanhar o churrasqueiro desde o preparo das carnes até o momento de servir. Ela inclui facas, garfos trinchantes, cutelos, chairas, pegadores, garras, espátulas, escovas, tábuas, talheres, churrasqueiras e acessórios.

Com qualidade, resistência e cuidado em cada detalhe, a marca demonstra respeito pela tradição do churrasco. Por isso, garante mais precisão no corte, segurança no manuseio e praticidade na mesa.

Composição, qualidade e versatilidade

A Tramontina eleva o churrasco a um nível profissional por meio de uma rigorosa engenharia de materiais. O uso de aço inox com tratamento térmico garante lâminas que equilibram dureza e flexibilidade, mantendo o fio por mais tempo.

– Além da resistência, a linha destaca-se por sua ergonomia e precisão. O desbaste em “V” das lâminas das linhas de facas Churrasco Black e Polywood permite cortes que preservam as fibras da carne, enquanto o balanceamento entre cabo e lâmina evita o cansaço do assador – destaca o churrasqueiro profissional, Rodrigo Bueno.

Para todos os churrasqueiros

A Tramontina desenvolve soluções que acompanham todas as etapas do preparo do churrasco, atendendo desde quem está começando até os assadores mais experientes. As linhas Dynamic e Tradicional são aliadas em diferentes momentos do preparo, especialmente em usos mais casuais do dia a dia.