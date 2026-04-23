Unidade de processamento de grãos da Fuga SA inicia suas operações em Camargo 

Biofuga – Camargo/RS Fuga S/A / Divulgação

O grupo empresarial Fuga S/A, com sede em Marau, inicia as operações nesta quinta-feira, 23, de sua nova unidade de processamento de grãos no município de Camargo. A operação tem início em uma data simbólica: o dia marca o aniversário do fundador, José Fuga, que completaria 103 anos em 2026, conectando o legado da empresa à sua estratégia de expansão.

A planta operará sob a marca Biofuga, frente de atuação da companhia no segmento de energias renováveis.

Eficiência produtiva

Instalada ao lado da unidade de biodiesel já existente em Camargo, a nova planta da Fuga S/A reforça a estratégia de verticalização da companhia, baseada na ampliação da produção interna de insumos e no ganho de autossuficiência operacional.

Na prática, a produção de biodiesel utiliza como matérias-primas gordura animal e óleo vegetal. Enquanto a gordura já é suprida por unidades do grupo, a produção própria de óleo de soja, viabilizada pela nova planta, passa a garantir ganhos adicionais de eficiência produtiva e logística. O insumo será direcionado diretamente à unidade de biodiesel por meio de tubulações, eliminando operações logísticas rodoviárias. Essa integração reduz dependências externas, otimiza custos e amplia a competitividade do negócio.

A unidade foi projetada para operar com capacidade de processamento de 2,5 mil toneladas de soja por dia. A operação prevê a produção diária de cerca de 500 toneladas de óleo de soja e 1,9 mil toneladas de farelo – insumo que será destinado tanto ao mercado interno quanto à exportação. A nova planta também viabiliza a expansão da produção de biodiesel, que deve passar dos atuais 500 mil litros por dia para cerca de 1,2 milhão de litros diários. Esse arranjo reforça o posicionamento da empresa em soluções sustentáveis, ampliando sua participação na produção de combustíveis a partir de óleos vegetais e gordura animal.

Impacto regional

No âmbito regional, o empreendimento pretende se posicionar como um vetor de desenvolvimento econômico. A unidade deve gerar aproximadamente 150 empregos diretos, além de impulsionar vagas indiretas, ampliar a demanda por serviços e logística e fortalecer a arrecadação municipal.

Nesse contexto, um exemplo é o aumento do fluxo logístico associado à operação. Ele tende a reforçar a necessidade de investimentos municipais e estaduais em infraestrutura viária, com potencial de beneficiar não apenas a Fuga S/A, mas também outras atividades industriais e a dinâmica econômica da região.

O projeto ainda planeja inserir Camargo em uma dinâmica mais robusta dentro do fluxo agroindustrial do Rio Grande do Sul, ampliando a relevância da cidade no cenário produtivo estadual.

Estratégia de longo prazo

Com uma trajetória consolidada ao longo de 78 anos, a Fuga S/A reúne atualmente mais de 4,6 mil colaboradores e mantém mais de 20 unidades produtivas distribuídas pelo país. A companhia pretende avançar de forma consistente com o plano de crescimento, combinando tradição, escala operacional e visão estratégica de longo prazo.

Em 2022, a Fuga S/A lançou o projeto Fuga 25+, iniciativa voltada à preparação da companhia para seu centenário. O investimento na nova unidade está alinhado a essa diretriz, com foco em crescimento sustentável, diversificação de negócios e consolidação da presença em segmentos considerados estratégicos.