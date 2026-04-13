Saiba como as panelas elevam a experiência de cozinhar

Cozinhar com panelas de alta qualidade é fundamental não apenas para garantir o sabor dos alimentos, mas principalmente para a saúde. Os produtos da linha Veronese, da Tramontina, têm revestimento interno cerâmico livre de PFAS. Com panelas, caçarolas e frigideiras de tamanhos variados, a linha atende desde receitas simples até as mais elaboradas.
Descubra mais detalhes sobre a linha Veronese da Tramontina:
Características gerais
A Veronese é uma linha de utensílios para cozinha — como panelas, caçarolas, frigideiras e jogos de panelas — feitos com alumínio reciclado, revestimento cerâmico interno e acabamento siliconado externo. Os produtos são indicados para uso cotidiano, combinando leveza, aquecimento uniforme e sustentabilidade.
Disponível nas cores bege, verde e argila, a linha valoriza o ambiente da cozinha e agrega estilo ao espaço. Esse cuidado reforça o compromisso da marca com soluções que unem tecnologia, funcionalidade e design para o dia a dia.
Revestimento cerâmico
O revestimento interno cerâmico é o principal diferencial da linha Veronese. Essa característica garante aos produtos maior desempenho, praticidade e qualidade na cocção dos alimentos.
As panelas, caçarolas e frigideiras oferecem espessura ideal para melhor distribuição e retenção de calor. A superfície favorece o selamento de carnes, por exemplo, ajudando a manter a suculência e o sabor. Somado a isso, é uma solução prática para o dia a dia, pois é fácil de limpar e não retém odores.
– O mercado de panelas com revestimento cerâmico não para de crescer, impulsionado pela busca dos consumidores por utensílios de cozinha saudáveis e funcionais – afirma o diretor Comercial da Tramontina, Marcos Grespan.
Acabamentos sustentáveis
A linha é composta por tampas em vidro temperado, que proporcionam maior segurança e conveniência durante o uso. Já os cabos e as alças são produzidos com material antitérmico, garantindo firmeza e conforto no manuseio.
Atenta à sustentabilidade, a Tramontina também desenvolveu um material inovador para os produtos Veronese. De origem circular e com possibilidade de reciclagem ao final do ciclo de vida, ele abre espaço para ser reaproveitado e transformado em novos produtos.