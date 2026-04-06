Antiaderente: saiba por que o revestimento é saudável, não gruda, é fácil de limpar e dura muito mais

Panelas Tramontina são feitas em alumínio e têm revestimento antiaderente. Tramontina / Divulgação

Contar com panelas de alto desempenho faz toda a diferença no dia a dia da cozinha. A praticidade no preparo e na organização do ambiente deixa a rotina muito mais otimizada. Pensando nisso, a Tramontina desenvolve produtos que combinam funcionalidade e qualidade para diferentes necessidades.

Produzidas em alumínio, as linhas de panelas Tramontina Spezia Induction, Mônaco Induction e Milazzo favorecem a distribuição de calor e o cozimento equilibrado. Além disso, o revestimento antiaderente evita que os alimentos grudem e facilita a limpeza após o uso.

Descubra mais detalhes a respeito de cada linha da Tramontina:

Qualidade, tecnologia e design

Para criar suas panelas, a Tramontina combina materiais de alta qualidade, tecnologia e design pensados para o dia a dia na cozinha. O resultado são produtos livres de PFOA que oferecem um cozimento eficiente e uniforme, além de conforto e segurança no manuseio. Disponíveis em diferentes formatos, tamanhos e tecnologias, as linhas buscam atender tanto os preparos mais simples quanto os mais elaborados.

Linha Spezia Induction

Produzida totalmente em alumínio (incluindo a tampa), conta com revestimento interno e externo em antiaderente Starflon Excellent. As peças possuem cabos e alças em baquelite com acabamento soft-touch e pegador em nylon, oferecendo resistência e conforto durante o manuseio. A linha também é compatível com todos os tipos de fogões.

Linha Mônaco Induction

Fabricada em alumínio, tem revestimento interno e externo em antiaderente Starflon Premium. As tampas de vidro temperado permitem observar o preparo sem destampar. Cabos, alças e pegadores, por sua vez, são metálicos com proteção de silicone, característica que reduz a propagação de calor e proporciona maior segurança e firmeza no manuseio. As peças são compatíveis com todos os tipos de fogão e podem ir à máquina de lavar louça, facilitando a rotina diária.

Linha Milazzo

Também produzida em alumínio, apresenta revestimento interno e externo em antiaderente Starflon Max. As panelas são acompanhadas de tampas de vidro temperado e cabos e alças em baquelite antitérmico com acabamento soft-touch, proporcionando comodidade e segurança. A linha pode ser utilizada em fogões a gás, elétricos e vitrocerâmicos.

Revestimento antiaderente

– As panelas Tramontina são projetadas para oferecer praticidade, desempenho e durabilidade. Com tecnologias que favorecem o cozimento uniforme e revestimentos que facilitam o preparo e a limpeza, elas ajudam a simplificar as tarefas na cozinha e tornam a experiência de cozinhar muito mais conveniente e funcional – afirma o diretor comercial da Tramontina, Marcos Grespan.

Starflon Tramontina é um antiaderente que não oferece risco à saúde, pois é livre de PFOA e substâncias tóxicas. Além de saudável, é fácil de limpar e não gruda, garantindo maior durabilidade no dia a dia.