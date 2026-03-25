O que é preciso aprender antes de entrar no trade esportivo

Conteúdos abordam leitura de jogo e análise de odds. Bolsa de Aposta / Divulgação

O trade esportivo tem ganhado espaço ao oferecer uma plataforma diferente das casas de aposta tradicionais — nas exchanges, como são chamadas, ocorre o acompanhamento das probabilidades em tempo real, com variações ao longo da partida. As cotações, também chamadas de odds, mudam conforme o jogo se desenvolve, refletindo as chances envolvidas a cada lance e despertando o interesse de quem busca entender melhor essa dinâmica.

De olho nessa demanda por informação, o Bolsa de Aposta criou um curso gratuito dentro da própria plataforma: a Academia do Bolsa de Aposta. As aulas vão dos conceitos básicos à leitura de jogo e ao funcionamento dos mercados.

Em entrevista, a diretora de Marketing do Bolsa de Aposta, Raquel Saliba, comenta o interesse crescente pelo tema e explica como a Academia foi estruturada para iniciantes.

O que mais chama a atenção no trade esportivo?

A mudança de dinâmica em relação às casas de apostas tradicionais. Enquanto em uma casa de apostas tradicional você joga contra a banca, no trade esportivo, passa a negociar com pessoas. Isso coloca o apostador em outra posição, garante mais transparência nas transações e muito mais possibilidades.

No trade, é possível operar a favor ou contra probabilidades em tempo real, aproveitando as oscilações do mercado. A possibilidade de gerir o próprio risco e não depender apenas do resultado final do jogo é um dos grandes diferenciais para quem busca uma modalidade mais estratégica.

Na prática, como funciona a negociação dentro do trade esportivo durante uma partida?

Nas apostas tradicionais, o usuário faz um palpite e aguarda o desfecho. No trade esportivo, você opera em uma plataforma chamada exchange, que é muito parecida com a Bolsa de Valores, onde é possível entrar e sair de uma posição diversas vezes durante a partida. O foco deixa de ser “quem vai ganhar” e passa a ser “como o valor da odd vai se comportar”.

Quais são as dúvidas mais comuns de quem está começando no trade esportivo?

De modo geral, surgem dúvidas sobre a quantidade de possibilidades dentro de uma plataforma e, principalmente, sobre a gestão de banca e a compreensão de termos específicos, como “back” (a favor) e “lay” (contra).

Também aparecem questionamentos sobre a liquidez do mercado e sobre como controlar o lado emocional para não agir por impulso. Por ser um ambiente que exige leitura de jogo e estratégia, esse primeiro contato gera uma busca maior por entender as ferramentas que ajudam a minimizar riscos.

Como surgiu a Academia do Bolsa de Aposta?

Faz parte do nosso posicionamento investir em educação e ajudar o apostador a ter mais informação ao longo da sua jornada. Assim, a ideia surgiu da percepção de que muitas pessoas tinham interesse em entender melhor esse universo, mas esbarravam na complexidade técnica.

Mais do que oferecer uma plataforma, buscamos organizar melhor esse conteúdo. Foi assim que surgiu a Academia, com uma trilha de aprendizado gratuita e estruturada, pensada para acompanhar o cliente desde os primeiros contatos.

Que tipo de conteúdo os usuários encontram na Academia?

Desde vídeos tutoriais até aulas práticas e teóricas, que acompanham as diferentes etapas necessárias para operar com mais segurança. Na prática, o conteúdo é estruturado de forma progressiva. Começa pelos conceitos básicos e pela configuração da plataforma, passa pela compreensão de mercados e odds e avança para estratégias de leitura de jogo e gestão de risco.

As aulas da Academia contam com a participação do influenciador Nettuno Trader. Como a experiência dele contribuiu para a construção desse conteúdo?

O Nettuno é uma das maiores referências do mercado, e a sua vivência prática no trade esportivo foi o pilar da nossa estrutura pedagógica. Ele trouxe para a Academia não apenas a teoria completa, dos fundamentos básicos às estratégias, mas os cenários reais de perda e ganho. Isso permitiu criar um conteúdo que ensina o usuário a ler o mercado com mais conhecimento e informação, focando em métodos validados e na disciplina que esse tipo de operação exige.

O que o usuário encontra ao acessar a plataforma pela primeira vez?

Funciona como um guia de boas-vindas para quem está começando, ajudando a substituir o “fator sorte” por conhecimento e método. Assim, o usuário não precisa aprender apenas por tentativa e erro, mas pode começar com uma base mais estruturada e maior embasamento para a tomada de decisões.

A plataforma também oferece acesso à comunidade no Discord, com transmissões ao vivo diárias e espaços para discussão e troca de experiências entre os usuários. Esse ambiente complementa o aprendizado e aproxima quem está começando de quem já tem mais experiência.