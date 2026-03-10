Cooperativa chega aos 70 anos e reposiciona marca para o futuro

Erineo José Hennemann é presidente da Certel. Certel / Divulgação

Aos 70 anos, a Certel apresenta uma nova identidade. A cooperativa, que começou no setor de energia, hoje atua em frentes diversas, do varejo à indústria, com presença no Vale do Taquari e em outras regiões do Rio Grande do Sul. A mudança marca uma nova fase institucional e reforça a estratégia de unificação e fortalecimento das diferentes áreas de atuação sob uma mesma identidade.

Esse reposicionamento estratégico foi construído a partir de um trabalho coletivo que envolveu associados, clientes e funcionários, com o objetivo de tornar mais clara a forma como a cooperativa se apresenta.

Em entrevista, o presidente da Certel, Erineo José Hennemann, detalha como o processo foi conduzido internamente e como a cooperativa projeta seus próximos passos.

Em que momento ficou claro que a forma como a Certel se apresentava já não acompanhava mais a realidade da cooperativa? E como isso se conecta com o conceito do movimento da água na nova identidade?



Ao longo dos anos, a Certel cresceu, diversificou suas atividades e passou a assumir um papel ainda mais relevante nas regiões onde atua. Em determinado momento, ficou claro que a forma como nos apresentávamos já não refletia essa nova realidade.

Percebemos que era preciso fortalecer o sentimento de pertencimento e unificar nossa comunicação para que cada negócio da cooperativa falasse a mesma linguagem.

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Uma transição que não muda quem somos, mas revela, com ainda mais clareza, a nossa essência, enaltecendo que somos cooperativa.

Para traduzir esse momento, buscamos inspiração no movimento da água. Assim como a água, a Certel é:

Adaptável e contínua: A água flui, contorna obstáculos e se transforma sem nunca deixar de ser água. Da mesma forma, nossa nova marca representa uma evolução natural, que se adapta aos novos tempos sem perder as raízes.

A água flui, contorna obstáculos e se transforma sem nunca deixar de ser água. Da mesma forma, nossa nova marca representa uma evolução natural, que se adapta aos novos tempos sem perder as raízes. Fonte de energia e vida: A água é a base da nossa origem na geração de energia e o elemento que nutre as comunidades onde atuamos. Ela simboliza a força que move o desenvolvimento regional.

A água é a base da nossa origem na geração de energia e o elemento que nutre as comunidades onde atuamos. Ela simboliza a força que move o desenvolvimento regional. Conexão em fluxo: O movimento da água representa a nossa proximidade com os associados e clientes. É um fluxo constante de troca, onde soubemos escutar os desejos, as necessidades e os sonhos de quem caminha com a gente.

A nova identidade visual nasce desse movimento natural de evolução. Ela traduz modernidade e conexão com o tempo presente, mantendo a solidez de uma trajetória que nos trouxe até aqui com orgulho e respeito.

Com uma marca que olha para frente, que carrega em seu fluxo a transparência, a força e a vida que sempre foram o nosso norte, estamos prontos para o futuro.

O processo de construção da marca envolveu milhares de pessoas. O que mais chamou a atenção de vocês nesse caminho?

Tivemos participação ativa de funcionários, conselhos, associados e clientes, todos contribuindo com suas percepções sobre o que a Certel representa hoje. Isso trouxe uma riqueza muito grande para o processo, porque não foi algo imposto ou pensado externamente. A construção aconteceu de dentro para fora, com base na experiência de quem vive a cooperativa no dia a dia. Esse envolvimento fortalece ainda mais a identidade, porque as pessoas se reconhecem nela.

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A Certel hoje reúne diferentes frentes além da energia. Como surgiu a decisão de integrar essas áreas sob uma mesma identidade?

Mesmo sendo amplamente reconhecidos pela energia, a Certel desenvolveu outras áreas importantes ao longo do tempo, como o varejo, a indústria e os serviços. Essas frentes sempre estiveram conectadas, surgindo a partir de necessidades da própria cooperativa e seus associados.

A indústria de estruturas de concreto, por exemplo, nasceu para atender demandas internas e hoje integra essa estrutura. Ao reunir tudo sob uma mesma identidade, conseguimos dar mais clareza para o público e reforçar que existe uma base comum, com os mesmos valores e propósito.

Sede operacional de Lajeado. Certel / Divulgação

A nova sede operacional também faz parte desse momento. O que ela representa na prática?

Ela surge para acompanhar o crescimento, principalmente na região de Lajeado. A unidade fica no bairro Montanha e foi projetada para concentrar estrutura, equipes e equipamentos, o que dá mais agilidade no atendimento.

Com isso, conseguimos chegar mais rápido aos municípios da região e atender melhor as demandas. Além disso, também gera emprego e movimenta a economia local, o que sempre fez parte do papel da cooperativa.

Na prática, o que esse novo momento representa para os associados?

A ideia é seguir evoluindo sem perder o que sempre guiou a cooperativa. O compromisso continua sendo com um atendimento próximo e com o desenvolvimento das comunidades. Ao mesmo tempo, há um movimento constante de melhorar processos, inovar e se antecipar às demandas, acompanhando as mudanças e buscando atender cada vez melhor o associado.