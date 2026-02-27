Do tricô às telas: marca gaúcha amplia vendas com e-commerce 

Michele Tricot aposta na integração entre físico e digital. Michele Tricot / Divulgação

Cada vez mais os brasileiros estão realizando compras online. Até abril de 2025, o e-commerce cresceu 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme revela um levantamento da Cielo. Para acompanhar essa realidade, empresas tradicionais aproveitam o momento para ampliar suas vendas e atender clientes de diferentes estados do Brasil. Exemplo disso é a marca gaúcha Michele Tricot, que transbordou sua identidade para o ambiente virtual.

Há mais de 40 anos no mercado da moda, o negócio familiar, com foco no tricô, transformou a matéria-prima em uma marca tradicional, com peças exclusivas adaptadas a diferentes estações. Segundo a sócia-proprietária Michele Arend, desde 1985, a produção e o consumo já haviam formado um ponto de encontro em Nova Petrópolis

— Já naquela época, excursões da região metropolitana da capital levavam clientes em busca das nossas peças, e as encomendas por telefone movimentavam a produção toda semana. Essa relação com o público criou as bases para a identidade da marca: um tricô autêntico, feito com dedicação e cuidado por uma equipe experiente, da qual nos orgulhamos e que faz parte da história da Michele Tricot — explica.



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Expansão para o ambiente digital

Conforme a marca foi crescendo, a expansão das lojas físicas marcou cada nova etapa. Em um contexto em que a presença digital ganha cada vez mais força, a marca percebeu que precisaria ir além dos muros da Serra Gaúcha para manter sua conexão com consumidores de diferentes regiões. Nesse movimento, em 2016, a Michele Tricot lançou seu e-commerce.

— Sentimos a necessidade de ampliar nossa presença digital para alcançar novos mercados. Sabíamos que somente as lojas físicas não atenderiam à nossa carteira de clientes; por isso, precisávamos ter um outro canal — contextualiza.

De acordo com a proprietária, esse movimento precisava incluir não apenas a venda online, mas também replicar o afeto, o cuidado e a sensação de estar em uma loja física dentro da plataforma digital. A loja passou por reestruturações, sendo uma das mais significativas em 2020, quando a pandemia intensificou a necessidade de interações online. Nesse momento, site e redes sociais passaram por uma reformulação para contar com um espaço ainda mais intuitivo, que correspondesse às expectativas da marca.



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— Queríamos oferecer uma experiência tão agradável quanto a de caminhar pelos corredores da nossa loja. Desde então, o e-commerce deixou de ser um apoio e passou a ser considerado a “sétima loja” da marca, com peso estratégico igual ao das unidades físicas. Hoje, a relação entre os dois canais é a expressão perfeita da filosofia da marca: complementaridade — afirma.

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No e-commerce, a marca busca entregar para todo o Brasil não apenas suas peças em tricô, mas a mesma experiência, cuidado e identidade que, segundo Michele, definiram sua presença nas lojas físicas, Isso porque, com mais acesso à informação, o consumidor se torna ainda mais exigente.