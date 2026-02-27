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Do tricô às telas: marca gaúcha amplia vendas com e-commerce 

Após quatro décadas no varejo físico, Michele Tricot fortalece presença digital e alcança clientes em todo o Brasil 

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Para Michele Tricot

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Brunna Oliveira

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