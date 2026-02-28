Concurso público de nível médio é oportunidade profissional próspera 

Tais Flores é professora e vice-presidente do Ceisc. Ceisc / Divulgação

Há uma série de cursos públicos de nível médio com edital preparado para 2026. A principal característica desses processos seletivos é ter como requisito mínimo a conclusão do Ensino Médio. Dessa forma, são um caminho profissional próspero para quem não tem diploma de Ensino Superior.

– Os concursos nacionais despontam como grandes oportunidades de carreira. Em geral, aliam boa remuneração, estabilidade e volume expressivo de vagas – explica a professora e vice-presidente do Ceisc, Tais Flores.

Especializado na preparação de candidatos para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e provas de editais públicos, o Ceisc já aprovou centenas de pessoas em concursos como o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) – incluindo um admitido em 1º lugar.

Em entrevista, Tais comenta sobre editais, concorrência e preparação para os concursos nacionais:

Quais são as melhores oportunidades de concursos de nível médio com edital previsto para 2026?

As previsões indicam editais até o fim do ano para o Técnico do Seguro Social no INSS, Agente Administrativo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Escriturário no Banco do Brasil, todos com histórico de alta nomeação e forte demanda de pessoal.

Em âmbito estadual, merece destaque o cargo de Escrevente Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conhecido pela frequência de editais e pelo elevado número de vagas quando o concurso é aberto. Nos últimos cinco anos, apenas, foram quatro seleções para o cargo, o que demonstra recorrência e oportunidade real.

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Como funciona a dinâmica de divulgação e concorrência?

Estamos falando de concursos de grande repercussão nacional. Quando um edital como do INSS ou da PRF é publicado, ele rapidamente se espalha, seja na mídia, seja nos grupos de mensagens. Isso ocorre porque estão relacionados a órgãos amplamente reconhecidos e com forte identificação social.

Além disso, embora o número de brasileiros com Ensino Superior tenha crescido, a maior parte da população ainda não possui diploma, o que naturalmente amplia o público interessado.

Vale destacar que o número de inscritos costuma ser elevado. No entanto, isso não significa que a nomeação seja mais difícil. O volume de vagas geralmente é alto e, na prática, o grupo de candidatos realmente competitivos é bem menor do que o número total de inscritos. Concorrência grande não é sinônimo de impossibilidade.

Por que esses editais são alternativas profissionais prósperas para quem não tem Ensino Superior?

Para muitos brasileiros, esses concursos representam a conquista da previsibilidade financeira, com salário fixo, estabilidade e possibilidade de progressão profissional. Em diversos casos, significa a transição da informalidade para uma carreira estruturada.

Concursos não medem genialidade, mas o preparo direcionado para aquele tipo específico de prova e para o perfil da banca examinadora. São seleções objetivas, técnicas e plenamente alcançáveis para quem estuda com método.

Vale destacar que também são alternativas interessantes para quem já possui diploma. Em alguns casos, cargos de nível médio no serviço público oferecem remuneração superior à de muitas funções na iniciativa privada. Um exemplo recente no Rio Grande do Sul foi o concurso do Tribunal de Contas, em 2025, com remuneração inicial próxima de R$ 10 mil para cargo de nível médio.

Para quem não tem diploma, mas está na graduação – especialmente em Direito –, esses concursos podem ser uma grande oportunidade para se formar com boa remuneração, dada a grande competitividade na advocacia.

Além disso, diversos órgãos preveem adicional de qualificação para servidores que possuem Ensino Superior completo, mesmo atuando em carreira originalmente de nível médio.

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Quais são as melhores práticas para se preparar para esses editais?

O primeiro passo é não subestimar esse tipo de concurso. Embora o requisito seja nível médio, a exigência pode ser elevada, especialmente dependendo da banca. Revisitar conteúdos como matemática e língua portuguesa pode ser desafiador para quem está afastado da rotina escolar. O mesmo ocorre com noções de legislação, frequentemente cobradas nas provas.

Por isso, a preparação precisa ser organizada e guiada pelo edital, com foco nas disciplinas de maior peso. Resolver questões da própria banca é indispensável para compreender o padrão de cobrança e reduzir erros recorrentes, especialmente em interpretação de texto e raciocínio lógico.

Revisões periódicas e simulados completos fortalecem a retenção do conteúdo e desenvolvem controle emocional. Em concursos de nível médio, a diferença está nos detalhes: vence quem erra menos, mantém constância e transforma o conteúdo considerado básico em desempenho sólido.

De quais maneiras o Ceisc pode auxiliar os candidatos na jornada de aprovação em concursos?

O Ceisc acompanha concurseiros de todo o Brasil desde a decisão por prestar o concurso até depois da prova. Em seu corpo docente, reúne especialistas em diferentes áreas e muitos servidores públicos que conhecem o caminho até o dia da posse.

As aulas são sempre alinhadas às exigências de cada concurso. Somado a isso, há materiais atualizados, cronogramas realistas de preparação para quem trabalha e estuda, simulados das principais bancas e o comprovado Método TAQ – Treinamento Avançado de Questões.