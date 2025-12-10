Trombetas e Festas inspira reflexão e esperança

Cobertura do encontro foi realizada na cidade de Serra, no Espírito Santo. Sandro Ferreira / Divulgação

Mais de 2,5 mil pessoas se reuniram no sábado (29) para ouvir sobre profecias que apontam para o futuro da humanidade. Considerado o maior evento evangelístico do mundo, a 5ª edição do Trombetas e Festas foi promovida pela Igreja Cristã Maranata (ICM). A cobertura do encontro foi realizada na cidade de Serra, no Espírito Santo, no Maanaim de Carapina. Para ampliar ainda mais a mensagem, a programação foi transmitida via satélite, internet, TV aberta, rádios, plataformas digitais e serviços de streaming, alcançando mais de 90 países e impactando milhões de pessoas.

A 5ª edição do Trombetas e Festas contou com a presença de autoridades do Espírito Santo, como o governador Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do ES, Francisco Berdeal, além de membros da igreja e voluntários. Com um coral que entoou louvores a Deus, a solenidade foi conduzida pelo pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros, e pelo pastor e coordenador da ICM na Europa, Gerson Beluci.

Durante a cerimônia, os pastores contextualizaram a relevância de celebrações tradicionais do calendário cristão, como a Páscoa, as Primícias e o Pentecostes, destacando seu papel simbólico na história e na percepção de seu conteúdo profético. A partir dessas referências, eles abordaram interpretações bíblicas que relacionam fenômenos globais, como o aumento de conflitos, desastres naturais, surtos de doenças e episódios de intolerância religiosa, a sinais descritos na Bíblia, que, segundo a visão apresentada, indicariam um período de transformações profundas para a humanidade.

Louvores marcaram a celebração do Trombetas e Festa. Sandro Ferreira / Divulgação

Ainda que o Trombetas e Festas tenha abordado os desafios enfrentados pela humanidade, a mensagem central foi de esperança, reforçando que, apesar das dificuldades, sempre há espaço para fé e renovação espiritual.

O presidente da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Gueiros, destacou que as festas representam esperança e conforto.

— Porque, apesar de chorando, a alegria está na mente. Apesar da situação que enfrentamos hoje na humanidade, existe uma certeza interior que move milhões de fiéis — a certeza de que a felicidade nos é assegurada pela promessa de que, em breve, tudo cessará. A certeza de que ressuscitaremos, que não seremos extintos como os animais, mas viveremos para sempre desfrutando de uma bem-aventurança eterna, uma felicidade eterna — elucidou o pastor.

Dia para refletir

Milhares de membros da Instituição e convidados acompanharam a celebração no sábado. Entre eles estava Camila Gomes Pedrada, de 32 anos, membro da Igreja de Castelo Branco, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Camila participou pela primeira vez do evento, ao lado do marido, representando sua congregação a convite do pastor local. Para ela, o objetivo do encontro é levar as pessoas a compreenderem a grandeza da mensagem cristã, mesmo aquelas que ainda não conhecem ou que estão afastadas da fé.

— É entender que o Evangelho é algo muito maior. Que a volta do Senhor não é só uma promessa distante, é algo em que realmente acreditamos. Ele veio para nos salvar; esse é o maior propósito. Sabemos que somos amados por Ele, que entregou a própria vida porque nos ama. É maravilhoso poder servir a esse Deus que veio para nos dar salvação e vida eterna. Esperamos que muitas pessoas sejam alcançadas por essa palavra — ressaltou a fiel.

O pastor Gerson Beluci explicou que as festividades mencionadas no Antigo Testamento eram práticas específicas da tradição de Israel, mas que, ao longo do tempo, seus significados passaram a ser reinterpretados pela Igreja dentro de uma perspectiva espiritual mais ampla. Ele destacou que, enquanto a Páscoa bíblica celebrava a libertação do povo hebreu no Egito, a versão adotada no cristianismo atribui à data um sentido simbólico ligado à figura de Cristo, entendido como aquele que, segundo a crença dos fiéis, oferece redenção e a promessa de uma nova vida.

Encontro abordou os desafios enfrentados pela humanidade e compartilhou mensagem de esperança. Sandro Ferreira / Divulgação

Impacto social

Com mais de 50 anos de história, a Igreja Cristã Maranata desenvolve projetos de impacto social voltados à construção de uma sociedade mais justa e sustentável. A ICM promove ações humanitárias, iniciativas comunitárias e projetos educacionais que beneficiam diretamente a população. Durante o Trombetas e Festas, o espírito voluntário se destacou: a organização do evento contou com o trabalho de 500 voluntários.

A ICM é uma tradicional parceira do Estado do Espírito Santo. O governador Renato Casagrande ressaltou que o trabalho social realizado pela instituição é expressivo nas áreas de saúde, meio ambiente, assistência social e nos valores cristãos, contribuindo para o fortalecimento das famílias.

— Quando você preserva a família, ajuda a construir uma sociedade mais equilibrada. E é esse equilíbrio que buscamos — afirmou o governador.

ICM nas redes sociais